El Wolves sigue echando de menos el gol de Raúl Jiménez

EFE/EPA/Justin Tallis

Londres, 7 feb (EFE).- El Wolverhampton Wanderers no encuentra los goles de Raúl Jiménez y no pasó del empate a cero este domingo contra el Leicester City.

Los 'Lobos' no vieron puerta por tercera vez en los últimos cuatro partidos, aunque al menos sumaron un puntito, para un total de cuatro en las últimas dos jornadas.

Willian José, que ya acumula tres titularidades consecutivas con el Wolves, sigue sin marcar con su nuevo equipo y la mejor ocasión de los de Nuno Espirito Santo la tuvo Adama Traoré, tras una buena jugada individual por banda de Pedro Neto, que al dar el pase de la muerte encontró al español y a este le bloquearon el tiro a gol.

El Leicester, que recuperó a Jamie Vardy tras cuatro partidos lesionados, se conformó con el empate y no sale de los puestos de Liga de Campeones. Los 'Foxes' son terceros con 43 puntos, a cuatro del liderato, con dos partidos más.

El Wolves sigue en la parte baja de la tabla con 27 puntos, en décimo cuarto lugar.