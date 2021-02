El Santos firma un empate y se aleja de los puestos de Copa Libertadores

En imagen, el entrenador de Santos, Alexi Stival. EFE/Alexandre Schneider/Archivo

Sao Paulo, 6 feb (EFE).- El Santos no pasó este sábado del empate (1-1) a domicilio frente al Atlético Goianiense en el Campeonato Brasileño y perdió la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

El equipo que dirige Alexi Stival 'Cuca' sigue sin levantar cabeza desde que el pasado sábado dejó escapar el título de Libertadores de 2020, al caer derrotado en la final del Maracaná frente al Palmeiras.

Empató el miércoles con el Gremio de Porto Alegre (3-3) y este sábado, en partido correspondiente a la 35ª jornada de Liga, volvió a dejar escapar dos puntos en el estadio Antônio Accioly de Goiânia.

El conjunto paulista empezó por debajo en el marcador por culpa de un penalti que se encargó de transformar el portero del Atlético Goianiense, Jean, en el minuto 32.

Santos tomó algo de aire tras la discutida expulsión del defensa central local Matheus Vargas al comienzo de la segunda mitad.

Cuando faltaban quince minutos para el final, Marcos Leonardo cabeceó dentro del área y su remate impactó en el brazo de Éder. El delantero santista, de 17 años, no se amilanó y lanzó la pena máxima para establecer el 1-1 definitivo.

Mal resultado para el club albinegro, que encadena cinco partidos de Liga sin ganar -tres derrotas y dos empates- y se estanca en la décima posición de la tabla, con 47 puntos, cada vez más lejos de los puestos de acceso para jugar la Libertadores de 2021.

El Atlético Goianiense, por su parte, aparece con un punto menos y mantiene vivo su sueño de jugar alguna competición internacional la próxima temporada.

En el otro encuentro de la jornada de este sábado, Bahía y Goiás también se repartieron los puntos, aunque con mejor balance goleador, con tres tantos cada uno.

Gilberto, Alesson y Gabriel Novaes marcaron para Bahía, mientras que Vinícius y Fernandao, por partida doble, el último anotado en el minuto 94, lo hicieron para el Goiás.

El empate fue amargo para los dos equipos, pues al Bahía no le sirvió para despegarse de la zona de descenso, ni al Goiás para salir de ella.