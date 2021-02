El Rey Juan Carlos I vuelve a estar acompañado por sus hijas, las infantas Elena y Cristina

MADRID, 7 (CHANCE)



Hace menos de un mes, las infantas Cristina y Elena ponían rumbo a los Emiratos Árabes para estar al lado de su padre en estos momentos en los que parece que está desterrado de España. Hoy, según ha publicado en exclusiva Vanitatis, las dos infantas han cogido un vuelo dirección Abu Dabi para estar con Don Juan Carlos I.



Doña Elena ha sido la primera en salir de la Comunidad de Madrid, lo hacía este sábado a mediodía, con destino a Dubái. Según este digital, todo estaba preparado en el aeropuerto Adolfo Suárez, avisando a la organización del mismo para que no se extendiera el rumor y los medios de comunicación no fueran avisados.



La Infanta Cristina no viajaba con ella, puesto que su situación es diferente y ha pasado el fin de semana con su marido, Iñaki Urdangarin, que como bien sabemos disfruta ya del tercer grado penitenciario. Si su hermana viajaba ayer, ella lo ha hecho hoy para pasar la semana al lado de Don Juan Carlos I, quien se encuentra en los Emiratos Árabes, completamente ajeno de todo lo que está ocurriendo en España.



Una noticia que habrá alegrado muchísimo al Rey emérito ya que, según tenemos entendido, no está pasando por su mejor momento. Se siente traicionado por los 'ataques' que según él está recibiendo a la hora de hacer público sus tejemanejes económicos y su relación de 'amistad' con Corinna Larsen.



De esta manera, esta semana será de lo más entretenida para Don Juan Carlos I ya que contará con la compañía de sus dos ojitos derechos. Y es que siempre se ha comentado por Casa Real que Don Felipe VI se parece más a Doña Sofía y no a su padre, por lo que la relación, aunque siempre ha sido buena, es distinta.