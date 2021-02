El Poder Judicial de Haití pide la salida de Moise, quien reafirma que no lo hará

El presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/ Orlando Barría/Archivo

Puerto Príncipe, 7 feb (EFE).- El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) de Haití dio a conocer este domingo una resolución en la que establece que el mandato del presidente del país, Jovenel Moise, vence este 7 de febrero y no el año próximo, como afirma el gobernante.

El mandatario dijo hoy en su cuenta de Twitter que recibió del pueblo haitiano "un mandato constitucional de 60 meses", y en otro mensaje reveló que se dirigirá a la nación a las 15.00 hora local (18.00 GMT) por Facebook, para rendir cuentas de su cuatro años de mandato.

El presidente del Senado, Joseph Lambert, uno de los opositores de Moise, también anunció en su cuenta de Twitter que hablará al país a la misma hora que el gobernante.

El Consejo expresó sentirse "extremadamente preocupado por las graves amenazas resultantes de la falta de un acuerdo político ante la expiración del mandato constitucional del presidente", a quien insta a "aplicar para sí" el artículo 134.2 de la Constitución haitiana.

"El presidente electo entra en servicio el 7 de febrero siguiente a la fecha de su elección. En el caso de que el escrutinio no pueda tener lugar antes del 7 de febrero, el presidente electo entra en servicio inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considera que su mandato comienza el 7 de febrero del año de las elecciones", dice ese artículo.

Las elecciones de 2015, en las que Moise fue el más votado, fueron anuladas por denuncias de fraude. Los comicios se celebraron finalmente en noviembre de 2016 y el presidente asumió el 7 de febrero de 2017.

En su resolución, el CSPJ afirma que ese artículo constitucional "no adolece de ambigüedad alguna en cuanto al sentido atribuido por el legislador".

La salida de Moise es exigida desde el año pasado por la oposición, que recientemente ha realizado varias manifestaciones callejeras y una huelga general de dos días.

Los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, el Colegio de Abogados, la Iglesia católica, los jesuitas y los evangélicos también consideran que Moise debe abandonar el poder este mismo domingo.

Moise, quien gobierna por decreto tras la disolución del Parlamento (bicameral) hace un año tras no celebrarse las elecciones legislativas, ha recibido el respaldo de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, afirmó el viernes que "un nuevo presidente electo debería suceder al presidente Moise cuando su mandato finalice el 7 de febrero de 2022".

El presidente haitiano impulsa la redacción de una nueva Constitución, para lo cual ha llamado a un referéndum que piensa celebrar en abril, mientras que el calendario electoral fija los comicios presidenciales y legislativos para septiembre venidero.