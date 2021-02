El papa pide pasillos humanitarios para menores migrantes no acompañados

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI/Archivo

Ciudad del Vaticano, 7 feb (EFE).- El papa Francisco pidió hoy ayuda y canales humanitarios preferenciales para los menores migrantes no acompañados, durante el rezo del ángelus que volvió a celebrar ante los fieles asomado a la plaza de San Pedro desde el palacio pontificio.

Entre los llamamientos que suele realizar tras el rezo, Francisco habló de los menores migrantes no acompañados que "son tantos".

"Entre ellos los que por varios motivos que tienen que abandonar su patria hay decenas de menores sin su familia que viajan expuestos a peligros", dijo y citó la llamada ruta balcánica, pero también agregó que hay muchos menores sin padres "en todas las rutas" de la migración.

"Debemos hacer de manera que a estas criaturas frágiles y indefensas no les falte la ayuda y canales humanitarios preferenciales", agregó.

También recordó que la Iglesia italiana celebra hoy el día en defensa de la vida, establecido en 1978, cuando se aprobó la ley del aborto en Italia.

Francisco reitero que la vida "debe ser defendida en todos sus momentos, en todas sus fases y desde la concepción" y después aludió al "invierno demográfico italiano" y que "el futuro está en peligro".

Así que "tratemos de asegurarnos de que una nueva primavera de niños y niñas florezca".