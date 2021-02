El Deportivo Municipal sueña con el regreso de Farfán

Fotografía de archivo del futbolista Jefferson Farfán. EFE/José Méndez/Archivo

Lima, 6 feb (EFE).- El Deportivo Municipal, de Lima, sueña con un eventual regreso de Jefferson Farfán, la última estrella surgida de la cantera de este histórico club peruano, cuyos dirigentes han admitido que existen contactos para que 'La Foquita' sea la guinda de su plantilla para la nueva temporada.

El gerente deportivo de Municipal, Renato Ricci, reconoció que el club edil está buscando la forma de tentar a Farfán para verlo de nuevo vestido con la camiseta franjirroja.

"Hemos tenido contacto con personas cercanas a Jefferson Farfán. Tiene las puertas abiertas del club. Por supuesto que nos gustaría que venga", admitió Ricci en declaraciones a la emisora radial RPP.

"Estamos en eso. No se define tan pronto. Es una decisión que tiene que tomar el jugador. Se está viendo con calma y ojalá se pueda dar", añadió.

El delantero peruano nunca ha ocultado su idea de retirarse en Alianza Lima, el otro club peruano al que está más arraigado por haber debutado en él profesionalmente, pero su reciente descenso a la segunda división complica su eventual llegada al equipo blanquiazul.

Farfán, de 36 años, solo ha jugado dos partidos (116 minutos) en más de seis meses y se encuentra sin equipo desde que el 22 de julio disputó su último partido con el Lokomotiv de Moscú.

El club ruso decidió no renovar el contrato con Farfán y el peruano no pudo concretar su continuidad en el fútbol europeo como era su idea inicial.

Los dos encuentros que jugó desde entonces fueron con la selección peruana en las dos primeras jornadas de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 contra Paraguay y Brasil.

Sin embargo, la 'Foquita' actuó en esos partidos con molestias en la rodilla izquierda, motivo por el que decidió seguidamente someterse a una artroscopia cuya recuperación le obligó a estar fuera de las canchas de entrenamiento durante los últimos meses de 2020.

Desde entonces ha seguido su recuperación bajo el personal médico de la selección peruana, en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, pero el reciente nuevo confinamiento decretado en Lima y otras regiones le ha obligado a suspender esas sesiones.

Por su parte, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, aseguró el viernes en una conferencia de prensa que tiene muy en cuenta a Farfán a pesar de su inactividad.

Gareca destacó que, en los partidos de octubre con la selección peruana, Farfán demostró un gran carácter competitivo pese a que llevaba ya entonces tres meses sin competir.

"Es un jugador muy competitivo. En el partido que jugó contra Brasil eran muy pocas las posibilidades que tenía para jugar (por sus problemas de rodilla), pero le tocó arriesgar, quiso arriesgar y nos dejó sorprendidos con el grado de exigencia que lo hizo", señaló Gareca.

El técnico argentino apuntó que Farfán es "un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a estar hasta las últimas consecuencias".

"En su caso que no vuelva al fútbol no es un problema. Si vuelve al fútbol peruano puede favorecerlo, incluso en la segunda división. Lo que tenemos que ver es que esté en las condiciones normales", concluyó Gareca.