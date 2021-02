El Chelsea de Tuchel enlaza tres victorias seguidas

EFE/EPA/Oli Scarff.

Londres, 7 feb (EFE).- El Chelsea de Thomas Tuchel se está empezando a acostumbrar a ganar y este domingo derrotó (1-2) al colista de la tabla, el Sheffield United, para meterse en puestos europeos.

Los 'Blues', que no conocen la derrota desde que llegó el técnico alemán, vencieron con goles de Mason Mount y Jorginho, este desde el punto de penalti, para marcharse hasta la quinta plaza con 39 puntos.

Dominante como acostumbra desde que llegó Tuchel, el Chelsea fue superior en la primera mitad, aunque el VAR anuló un penalti por fuera de juego a los 'Blades', y vio recompensada su actitud cuando Mason Mount culminó una buena jugada de Timo Werner.

Aunque el alemán se quedó sin anotar una vez más, al menos repartió la asistencia del primer gol y provocaría más tarde el penalti del segundo.

Sin crear apenas peligro, al Sheffield United le regalaron el empate, en una inexplicable cesión de Antonio Rudiger que mandó la pelota directamente a su portería.

No se pusieron nerviosos los 'Blues' y Werner forzó el penalti del triunfo cuando intentó regatear a Aaron Ramsdale y este le derribó. El árbitro no lo pitó de primeras, pero sí cuando lo revisó en la pantalla del VAR.

Lo convirtió Jorginho y el Chelsea se quedó con su tercera victoria seguida a la vez que evitó que el Sheffield United saliera de la última posición de la tabla.