El candidato correísta en Ecuador acompaña a su abuela de 106 años a votar

El candidato Andrés Arauz acompaña a su abuela Flor Cervina Galarza, de 106 años, a votar hoy, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 7 feb (EFE).- El candidato correísta Andrés Arauz, que por estar empadronado en México no puede votar este domingo en las elecciones generales de Ecuador, acompañó a su abuela de 106 años de edad a un colegio electoral de la capital, donde dijo que este es "un día de fiesta, unidad nacional y esperanza".

Arauz, de 36 años y que encabeza la Lista-1, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), eligió este simbólico acompañamiento de su abuela Flor Cervina Galarza para iniciar la jornada electoral.

"Con la bendición de mi abuelita, vamos con fuerza y confianza", escribió el candidato en su cuenta de Twitter, donde colgó una foto de ambos en la que ella lo bendecía.

La mujer acudió a la mesa de votación ubicada en el colegio Santiago de Guayaquil, en el barrio Itchimbía del centro de la capital, con mascarilla y protector facial para protegerse de la pandemia del coronavirus.

"Es un día de fiesta, de unidad nacional y de esperanza, de perspectiva para poder recuperar el futuro para la patria", manifestó el candidato, seguidor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y uno de los 16 postulantes a la Presidencia que hoy disputan el poder en las urnas.

Arauz aspira a lograr hoy la victoria electoral sin la necesidad de una segunda ronda de comicios que se celebraría, en caso de ser necesaria, el próximo 11 de abril.

"El triunfo en una sola vuelta solo es posible si salimos a defender el voto de los ecuatorianos y estar vigilantes de que se cumpla la voluntad popular", añadió.

Según un comunicado de su partido, la Lista-1 ha desplegado más de 38.000 voluntarios en todo el territorio nacional para "garantizar que el proceso electoral se realice con transparencia", después de sucesivas denuncias y obstáculos legales que ha sufrido el movimiento hasta llegar a estas elecciones.

"Tenemos un sistema con un centro de cómputo desplegado para poder recibir cualquier incidente, sistematizarlo y compartirlos con los observadores electorales en tiempo real y contar con el resultado nuestro a partir de nuestros voluntarios", agrega la nota de prensa.

Arauz no podrá votar hoy al estar empadronado en la circunscripción electoral de México, donde residía hasta hace apenas ocho meses porque estudiaba un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y no tuvo tiempo suficiente porque el padrón electoral ya se había cerrado.

Esta mañana estaba previsto que acompañara a votar también a su segundo y aspirante a la vicepresidencia, el periodista Carlos Rabascall, aunque finalmente no compareció.

La jornada de votaciones en Ecuador se extenderá hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT), cuando cierren los colegios y se publiquen los sondeos a pie de urna.

También está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE), con base en un proceso de "conteo rápido de votos", anuncie los resultados preliminares tres horas después.

Algo más de 13 millones de ecuatorianos han sido facultados para ejercer el derecho del sufragio y designar al nuevo presidente y vicepresidente del país, así como a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Legislativo) y cinco parlamentarios andinos.

Si ninguno de los 16 candidatos presidenciales inscritos obtiene el número suficiente de votos (50% más uno, o 40% con 10 de diferencia sobre el segundo candidato), se celebrará una segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril.