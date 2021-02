El cacao natural favorece la concentración y el rendimiento mental en personas jóvenes adultas

MADRID, 7 (CHANCE)



El cacao natural es uno de los alimentos más ricos en polifenoles, unos compuestos naturales con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y vasodilatadoras que son beneficiosos para la salud. Además, aporta más de 50 nutrientes siendo una gran fuente de energía de origen vegetal, fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Es por ello que el cacao natural es un alimento idóneo para la función cognitiva y la neuroplasticidad en adultos jóvenes.



Así lo demuestra una revisión sistemática realizada por María Ángeles Martín, Luis Goya y Sonia de Pascual-Teresa, investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) publicado recientemente en la revista científica Nutrients. El trabajo pone de manifiesto que la ingesta de cacao natural tanto puntual como continuada puede tener efectos positivos en diversos procesos cognitivos.



Estudios realizados en varios países ya habían demostrado los efectos del cacao natural en la atención y la memoria en niños y adolescentes gracias a su elevada concentración de polifenoles. Pero la revisión surge de la falta de estudios exhaustivos sobre la eficacia del cacao natural en procesos cerebrales en el grupo de edad de adultos jóvenes. Por este motivo, el objetivo del estudio era resumir las conclusiones existentes sobre los efectos de la ingesta de cacao natural en las funciones cognitivas y salud cerebral en este grupo de edad. De este modo, es la primera vez que se demuestra este efecto beneficioso en este grupo de población.



Para ello, se tuvieron en consideración once estudios de intervención en los que participaron un total de 366 adultos jóvenes con una edad media igual o menor a 25 años. Su análisis confirmó que tanto la ingesta puntual como la ingesta continuada de cacao tiene un efecto positivo en la función cognitiva. Tras el consumo de flavonoides presentes en el cacao, también se produce un aumento de flujo sanguíneo y de la oxigenación cerebral. Además, la ingesta continuada de cacao se asocia a mayores niveles de neurotrofinas.



Estos resultados refuerzan el papel beneficios de los flavonoides del cacao natural sobre la función cognitiva y la neuroplasticidad y muestran que estos beneficios también son posibles en adultos jóvenes.



Todo ello, puede tener importantes repercusiones en el futuro en la utilización de estrategias dietéticas que contengan flavonoides de origen vegetal para mejorar la oxigenación cerebral y el rendimiento cognitivo tanto en poblaciones sanas como en poblaciones de mayor riesgo (fumadores, hipertensos, diabéticos, adultos mayores) o para prevenir el daño neuronal asociado al envejecimiento o a otro tipo de agentes medioambientales como puede ser la contaminación.



El cacao natural, el alimento con más flavonoides



El cacao y la fruta son las fuentes más importantes de flavonoides en la dieta de los niños y adolescentes, representando casi el 60% de la ingesta total. La fruta aporta más de un 30%, mientras que el cacao les aporta un 28% del total ya que, aunque se consume en menor cantidad, el cacao es el alimento con mayor concentración de flavonoides como se puso de relieve en el estudio llevado a cabo por investigadores de la Cátedra de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Bellvitge en Barcelona.



Para incrementar el contenido en polifenoles en nuestra dieta podemos incluir en el desayuno de forma habitual fruta y un vaso de leche con cacao natural explica de Pascual -Teresa Sólo el cacao natural conserva todas sus propiedades



No todos los tipos de cacao son iguales. El cacao natural es el único que conserva todas sus propiedades nutricionales, antioxidantes y antiinflamatorias, ya que no ha sido sometido a ningún proceso químico.