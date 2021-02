EEUU.- La congresista Liz Cheney no dimitirá a pesar de la reprobación de su partido Republicano por votar contra Trump

February 6, 2019 - Washington, DC, United States: Representative Liz Cheney, Republican of Wyoming, speaks with reporters after a press conference on Capitol Hill. (Alex Edelman / CNP / Polaris)



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La congresista republicana Liz Cheney ha asegurado este domingo que tiene intención de seguir en su cargo a pesar de que la reprobación emitida por la sección del Partido Republicano en su propio estado, Wyoming, que pidió su renuncia por votar a favor de un juicio político contra el expresidente Donald Trump.



"No voy a dimitir", ha zanjado Cheney en una entrevista con Fox News, en la que ha esgrimido su deber constitucional a la hora de votar en la Cámara de Representantes a favor del nuevo juicio contra Trump por incitar a sus simpatizantes a la insurrección horas antes de su asalto al Capitolio el 6 de enero. Ahora, el destino de Trump se dirimirá en el Senado norteamericano.



"La gente de Wyoming comprende y reconoce que nuestro deber más importante es con la Constitución. Y, como he explicado y seguiré explicando el juramento que hice a la Constitución me obligó a votar por un juicio político. Ese juramento es el más importante que hacemos, y no se doblega ante el partidismo, no se doblega ante la presión política, es el juramento más importante que hacemos", ha declarado.



Cheney, además, criticó a la sección estatal de su partido por su "censura", tras acusar a sus responsables de creerse "falsas teorías de la conspiración" tanto sobre las elecciones presidenciales como sobre el asalto al Capitolio.



"La gente del partido está equivocada, creen que el movimiento Black Lives Matter o grupos antifascistas estaban detrás de lo que pasó aquí, en el Capitolio. Simplemente no es el caso, no es verdad. Han mentido a la gente, y tenemos mucho trabajo por delante", ha añadido.



Por último, Cheney reiteró su condena contra Trump. "La mayor amenaza para nuestra república es un presidente que antepone su propio interés por encima de la Constitución. Hemos vivido esa situación durante meses, con un presidente que ha asegurado que le robaron las elecciones mientras se preparaba para robarlas él mismo", ha denunciado.