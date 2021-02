Coronavirus.- Estados Unidos pone por primera vez más de dos millones de vacunas contra el coronavirus en un día

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha puesto este sábado por primera vez más de dos millones de vacunas contra el coronavirus en un solo día, según los datos recopilados por la agencia estadounidense Bloomberg.



Según esta secuencia de datos, en los últimos siete días se han puesto una media de 1,43 millones de vacunas, lo que se sitúa cerca de los 1,5 millones diarios prometidos por el nuevo presidente del país, Joe Biden, que inicialmente había puesto el objetivo en un millón de vacunas diarias.



Con estas cifras se habrán administrado un total de dosis por encima de los 40 millones en el país norteamericano.



Según el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), más de 8,3 millones de personas ya han recibido las dos dosis de la vacuna.



LA AMENAZA DE LA SUPERBOWL



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia en el mundo con 26.941.556 casos y 462.138 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.



No obstante, la curva de contagios ha comenzado a bajar después de unos meses de diciembre y enero con máximos de casos y muertes, una circunstancia que podría cambiar debido a la posibilidad de que la final de la liga de fútbol americano, conocida como la Superbowl, que se disputará este domingo.



Distintas autoridades sanitarias como la principal autoridad científica del país en la lucha contra la pandemia, el epidemiólogo Anthony Faucci, han llamado a la población a ver en casa el partido y no organizar ninguna fiesta o reunión para vivir el evento como es tradicional.



Este no es el único vínculo de la Liga de fútbol americano con la pandemia, ya que siete de sus estadios están siendo utilizados como centros de vacunación y el comisionado de la liga ha ofrecido el resto a Biden ahora que ha terminado la temporada.