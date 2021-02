Colombia acumula 6.009 nuevos casos de covid-19, la cifra más baja en 2 meses

Personal médico toma muestras de covid en la localidad de Ciudad Bolívar, el 18 de enero de 2021, en Bogotá. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 7 feb (EFE).- Colombia confirmó este domingo 6.009 nuevos casos de covid-19, la cifra más baja en dos meses, y prosigue la tendencia a la baja del segundo pico, aunque las muertes no parecen descender y el país tuvo hoy 300 fallecidos por la enfermedad.

Así, el país tiene ya un total de 2.157.216 casos positivos, de los que 67.667 permanecen activos (600 más que ayer), mientras que 2.027.333 pacientes han superado la enfermedad.

Las muertes, por otro lado, mantienen una tendencia constante del orden de las 300 diarias, y son ya 55.993 las defunciones desde que comenzó la pandemia, hace once meses.

Según el informe diario del Ministerio de Salud, la región con más casos positivos hoy volvió a ser Bogotá, con 1.565, seguida de los departamentos de Valle del Cauca (1.180), Antioquia (656), Atlántico (418) y Cundinamarca (326).

De esta forma, los lugares que más contagios acumulan siguen siendo Bogotá (631.570), Antioquia (331.650), Valle del Cauca (184.578), Atlántico (118.104), Cundinamarca (99.543), Santander (85.939), Bolívar (64.971) y Tolima (63.623).

De las 300 muertes contabilizadas hoy, 272 pertenecen a días anteriores, y 47 se produjeron en Bogotá, la misma cifra que en el Valle del Cauca, seguidos de Cundinamarca (38), Antioquia (31), Santander (21) y Huila (13), principalmente.

Hoy se procesaron 38.088 pruebas de covid-19, de las cuales 27.970 fueron PCR y 10.118 antígenos; para un total de 10,4 millones de test que se han hecho en toda la pandemia en el país.

Colombia no ha comenzado aún la vacunación ni ha recibido las primeras vacunas, que se esperan en las próximas semanas, ya que el Gobierno anunció el comienzo de la vacunación masiva para el 20 de febrero. EFE

