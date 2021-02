Cerca de 200 desaparecidos en India tras la caída de trozo de glaciar en un río

Con cambio de origen, agrega nuevo balance de cadáveres rescatados en párrafo 2, declaración de Primer ministro regional en párrafo 4 ///Rishikesh, India, 7 Feb 2021 (AFP) - Alrededor de 200 personas se encontraban desaparecidas en el norte de India este domingo luego de que un enorme fragmento de un glaciar del Himalaya cayera en un río, provocando un fuerte torrente que sumergió dos centrales eléctricas y arrasó carreteras y puentes.Hasta que la noche impidió las búsquedas, siete cadáveres habían sido hallados, según las autoridades del Estado de Uttarakhand, que registraron entre 125 y 200 desparecidos, según las fuentes.El jefe de Policía estatal de Uttarakhand, Ashok Kumar, había indicado antes que se había desplegado una operación de emergencia para intentar rescatar a unas 17 personas atrapadas en un túnel.El Primer ministro del Estado de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, dijo por su parte que al menos 125 personas se daban por desaparecidas, pero que el balance podía aumentar.Kumar mencionó antes la posibilidad de 200 desparecidos en solo las centrales eléctricas impactadas por el torrente.El enorme torrente atravesó el valle del río Dhauliganga, destruyendo todo lo que encontró a su paso, de acuerdo a videos filmados por habitantes de la región."Se levantaba una nube de polvo a medida que el agua avanzaba. El suelo se sacudía como en un terremoto", señaló a la televisión Om Agarwal, un lugareño.La mayoría de los desaparecidos son trabajadores de dos centrales eléctricas arrasadas por el torrente provocado por un enorme trozo de glaciar que se despeñó por la ladera de una montaña, indicó Kumar. "Había unos 50 trabajadores en la planta de Rishi Ganga y no tenemos ninguna información sobre ellos. Otros 150 trabajadores se encontraban en Tapovan", añadió.Con la carretera principal completamente arrasada, el túnel se llenó de lodo y rocas, por lo que los socorristas tuvieron que descender por una ladera con cuerdas para acceder al lugar. Centenares de rescatistas, apoyados con helicópteros y aviones han sido destacados a la región. - 'Siniestro llamado' - Las autoridades tuvieron que vaciar las represas para detener la inundación, cuyas aguas llegaron al Ganges, por lo cual prohibieron a la población acercarse a las orillas del río sagrado.El primer ministro indio, Narendra Modi, señaló que está controlando la operación de rescate. "India apoya a Uttarakhand y la nación entera reza por la seguridad de todos los que se encuentran allí", tuiteó.Un total de 14 glaciares se encuentran sobre el río en el Parque nacional Nanda Devi, sujeto de estudios científicos a causa de los crecientes temores respecto al cambio climático y la deforestación. "Los aludes son fenómenos comunes en la cuenca hidrográfica", señaló a la AFP M.P.S. Bisht, director del Uttarakhand Space Application Centre. Las devastadoras inundaciones provocadas por el Monzón en Uttarakhand en 2013 causaron más de 6.000 muertes, lo que llevó a revisar los planes de desarrollo en el Estado, en particular en áreas aisladas como las cercanas a la represa Rishi Ganga. Uma Bharti, ex ministra de recursos hidráulicos, señaló que cuando integraba el gobierno había solicitado que se congelaran los proyectos hidroeléctricos en zonas "sensibles" del Himalaya, como el Ganges y sus afluentes. Vimlendhu Jha, fundador de la oenegé ecologista Swechha, afirmó que el desastre es un "siniestro llamado" sobre los efectos del cambio climático y el "desarrollo aleatorio de carreteras, ferrocarriles y centrales eléctricas en zonas ecológicamente sensibles". "Los activistas y los habitantes se han opuesto constantemente a los grandes proyectos en el valle del río", añadió.ja/tw/oho/age/eg/mb -------------------------------------------------------------