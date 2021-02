Campazzo no juega por lesión y los Nuggets caen pese a los 50 puntos de Jokic

En la imagen, el centro de los Denver Nuggets, Nikola Jokic. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Redacción Deportes (EE.UU.), 6 feb (EFE).- Los Denver Nuggets sumaron hoy su segunda derrota consecutiva tras caer ante los Sacramento Kings (119-114) en un partido en el que se salió Nikola Jokic (50 puntos, su mayor anotación en la NBA) y en el que no jugó Facundo Campazzo por molestias en la rodilla derecha.

El base argentino se lesionó el jueves en el partido que los Nuggets perdieron ante Los Angeles Lakers (114-93) cuando se retiró de la cancha tras haber disputado solo dos minutos.

La participación de Campazzo en el partido de hoy figuraba entre interrogantes y finalmente fue descartado por los Nuggets antes de que comenzara el duelo frente a los Kings, aunque se le pudo ver en el banquillo durante el encuentro animando a sus compañeros.

"Si bien intentó ver si podía en la entrada en calor, Facu volvió a sentir dolor y finalmente quedó descartado para el partido", apuntó hoy en Instagram el equipo de comunicación del exjugador del Real Madrid.

"Será nuevamente evaluado el lunes. Está de buen ánimo y enfocado en recuperarse lo más pronto posible", añadieron.

Las malas noticias se acumulaban hoy para los de Denver, ya que tampoco pudieron contar con su estrella Jamal Murray por unos dolores en la rodilla izquierda.

Con este panorama, el conjunto dirigido por Michael Malone afrontó el partido con una rotación mermada ante unos Kings que se encuentran fuera de los puestos de playoff de la Conferencia Oeste pero que han ganado hasta ahora los tres partidos en los que se han medido ante los Nuggets esta temporada.

La primera mitad estuvo muy equilibrada (53-52 al descanso) con Jokic (14 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias) echándose a la espalda a los Nuggets , mientras que los Kings se apoyaban en un ataque liderado por Harrison Barnes (13 puntos), Richaun Holmes (12) y Tyrese Haliburton (11).

Barnes con 13 puntos más solo en el tercer cuarto y De'Aaron Fox con 8 le dieron un empujón a los locales frente a unos Nuggets escasos de soluciones en ataque al margen de un Jokic imparable (87-81 antes del último parcial).

No habían pasado ni dos minutos del cuarto final cuando los Kings lograron su mayor ventaja hasta ese momento (92-81), una distancia que los Nuggets ya no pudieron recortar pese al descomunal esfuerzo hasta el último suspiro de Jokic (50 puntos con 20 de 33 en tiros, 8 rebotes, 12 asistencias y 3 tapones).

Los Nuggets se quedan ahora con un balance de 12 victorias y 10 derrotas, mientras que los Kings, en los que el máximo anotador fue hoy Barnes con 28 puntos, tienen 11 partidos ganados y 11 perdidos.