Buscan a 3 montañeros desaparecidos en el K2

ISLAMABAD (AP) — Equipos de rescate continuaron el domingo una búsqueda aérea para localizar a tres experimentados montañeros que perdieron el contacto con el campo base durante su ascenso a la segunda montaña más alta del mundo, en Pakistán, según las autoridades.

Helicópteros militares reanudaron la operación iniciada el día anterior para buscar al montañero paquistaní Ali Sadpara y sus dos compañeros, el islandés John Snorri y el chileno Pablo Mohr, indicó Karrar Haideri, alto cargo del Club Alpino de Pakistán.

Los tres perdieron el contacto con el campo base el viernes por la noche, y se reportó su desaparición el sábado cuando su equipo de apoyo dejó de recibir reportes de los montañeros durante su ascenso del K2, que mide 8.611 metros (28.250 pies).

“El campamento base no recibió señales de Sadpara y sus compañeros extranjeros después de los 8.000 metros. Hay una búsqueda en marcha y rezamos porque regresen a salvo a casa”, dijo Haideri a The Associated Press.

Los helicópteros llegaron el sábado hasta 7.000 metros (23.000 pies) pero no lograron localizar a los montañeros.

El ministro islandés de Exteriores habló por teléfono con su homólogo paquistaní, Shah Mahmood Qureshi, indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Pakistán. Qureshi le aseguró que Pakistán haría todos los esfuerzos para buscar a los desaparecidos.

Sadpara y su equipo salieron el 3 de febrero de su campo base, después de que el clima frustrara su primer intento de escalar la montaña.

El hijo de Sadpara, Sajid, regresó a salvo al campamento cuando su regulador de oxígeno falló a los 8.000 metros, indicó Haideri.

El funcionario señaló la experiencia de Sadpara, que ha escalado las ocho montañas más altas del mundo, incluido el más alto, el Everest, e intentaba ascender el K2 en invierno.

El K2 es el pico más alto del lado paquistaní del Himalaya, y el segundo más alto del mundo. En invierno, el viento en la montaña puede alcanzar los 200 kilómetros por hora (125 millas por hora) y las temperaturas alcanzan los 60 grados Celsius bajo cero (76 grados Fahrenheit bajo cero).

Un equipo de 10 montañeros nepalíes hizo historia el 16 de enero al escalar el K2 por primera vez en invierno.