Brexit.- Las exportaciones británicas a la UE caen un 68 por ciento en enero con respecto al año anterior

LONDRES, 7 (DPA/EP)



Las exportaciones británicas con destino a la UE desde los puertos de las islas han caído un 68 por ciento en el mes de enero, comparadas con el mismo mes del año anterior, según los datos recopilados opr la Asociación de Transporte por Carretera británica (RHA) y publicados por el periódico 'The Observer'.



La pandemia de coronavirus podría ser uno de los factores tras este descenso, pero según la propia RHA también ha influido mucho la instauración de trámites burocráticos y controles tras la salida de Reino Unido del mercado común de la UE y la entrada en vigor del nuevo acuerdo de comercio bilateral el 1 de enero de 2021.



El director ejecutivo de la RHA, Richard Burnett, ha explicado a 'The Observer' que esta caída había sido ya pronosticada por su organización y que por ello pidió al Gobierno británico la reducción de las trabas burocráticas. "Es profundamente frustrante y molesto que los ministros hayan optado por no escuchar a la industria y los expertos", ha declarado Burnett.



Según la RHA, muchos de los camiones que llevan mercancías de la UE a Reino Unido vuelven vacíos al continente porque muchas empresas británicas ni siquiera intentan exportar a la UE. Además, Reino Unido cuenta con unos 10.000 trabajadores de aduanas, una quinta parte de lo que estima la RHA como necesario para un funcionamiento adecuado.



La Asociación Británica de Puertos ha reconocido que la cifra de la caída del comercio parece "acorde" con la realidad, pero un portavoz del Gobierno ha destacado que "no reconoce" esa cifra y ha asegurado que los movimientos están siendo "normales".



Las organizaciones británicas temen que estas cifras empeoren más aún en julio, cuando se empiecen a aplicar los controles británicos sobre mercancías de la UE.



El acuerdo alcanzado 'in extremis' en diciembre permite el tránsito de mercancías entre ambas orillas del canal de la Mancha, pero no exime de la tramitación burocrática ni de los certificados sanitarios necesarios.