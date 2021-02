Borja y Valencia anotan en el triunfo 2-0 de Junior ante Alianza Petrolera

Fotografía de archivo de Miguel Ángel Borja (c) de Junior. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Bogotá, 6 feb (EFE).- El Junior de Barranquilla derrotó este sábado 2-0 a Alianza Petrolera con lo que asumió momentáneamente el liderato de la Liga colombiana con 12 puntos.

La primera diana fue obra del delantero Miguel Ángel Borja que antes erró un penalti al estrellar el balón en el vertical del arco defendido por Juan Serrano.

Selló la victoria el veterano Carmelo Valencia, quien anotó cuando llevaba escasos dos minutos en el campo en sustitución de Borja.

En un enredado partido también sobresalió el delantero "Teo" Gutiérrez que comandó el ataque del onceno Tiburón y creó al menos dos ocasiones de gol que no pudo concretar.

Por otro lado, cuando faltaban 13 minutos para concluir el partido un fallo eléctrico obligó a que este fuera suspendido durante 18 minutos. Tras este impasse, el lance se reanudó y terminó sin ningún incidente.

Junior puede seguir liderando la liga si el Deportivo Cali, que actualmente tiene 10 puntos, pierde o empata con Patriotas Boyacá, al que enfrenta este domingo.

Por otro lado, el goleador del Once Caldas David Lemos, convocado por el técnico Reinaldo Rueda al microciclo de trabajo que la selección colombiana hará en Barranquilla del 8 al 11 de este mes, fue el gran artífice de la victoria 3-1 sobre el Envigado.

Abrió el camino de la victoria Marcelino Carreazo y lo cerró Ménder García. Es la primera victoria del Once Caldas en la liga colombiana.

El descuento para Envigado, dirigido por el español José Arastey, lo consiguió Yeison Guzmán.

Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores en 2004, totalizó cuatro puntos de 12 posibles, mientras que Envigado suma dos puntos y está en la parte baja de la tabla de clasificaciones.

La jornada prosigue este domingo cuando Millonarios enfrente al Deportivo Pereira, Deportes Tolima al Independiente Medellín, Patriotas al Deportivo Cali y Jaguares reciba a Independiente Santa Fe.

El lunes jugará Atlético Bucaramanga y medirá fuerzas con La Equidad. El martes se cierra la jornada con el encuentro entre Águilas Doradas y Deportivo Pasto.

América de Cali, el actual campeón de la Liga colombiana, descansa porque el campeonato colombiano lo disputan 19 equipos, esto, porque el Cúcuta Deportivo está en proceso de liquidación y fue desafiliado de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza el torneo.