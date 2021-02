El presidente de Estados Unidos Joe Bien anticipa una "extrema competencia" con China pero no quiere un conflicto entre las dos principales potencias del mundo, según una entrevista con CBS difundida el domingo.

Biden dijo que aún no había hablado con su homólogo chino, Xi Jinping, y precisó que "no tenía motivos para no llamarlo".

"No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo", agregó Biden.

