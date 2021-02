Baloncesto/NBA.- Los Lakers de Marc Gasol doblegan a los Pistons tras dos prórrogas

29/01/2021 Marc Gasol en el Lakers - Pistons DEPORTES CHRIS SCHWEGLER



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Los Angeles Lakers han sufrido esta madrugada para superar a Detroit Pistons (135-129), ante los que necesitaron dos prórrogas para sumar su cuarto triunfo consecutivo, en una jornada NBA en la que Minnesota Timberwolves y Ricky Rubio cayeron ante Oklahoma City Thunder (120-118) y en la que Willy Hernangómez y sus New Orleans Pelicans siguieron distanciándose de la zona baja tras vencer a Memphis Grizzlies (118-109).



LeBron James, con 33 puntos y 11 asistencias, y Anthony Davis, con 30 tantos, guiaron a los de púrpura y oro hacia una victoria que les permite asentarse en la segunda posición de la Conferencia Oeste (18-6). Jerami Grant (32) mantuvo con vida a los de Míchigan, que solo sucumbieron tras el segundo tiempo extra, cuando LeBron hizo estragos.



Mientras, el pívot español Marc Gasol fue titular y estuvo 20 minutos en pista, en los que contribuyó con 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.



Por su parte, Minnesota Timberwolves cayó por tercera vez en cuatro partidos después de que Oklahoma City Thunder 'vengase' la derrota de la noche anterior ante los de Mineápolis (120-118) en el gran regreso del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 31 tantos, 9 rebotes y 7 asistencias.



Nuevamente, Juancho Hernangómez se perdió la contienda por el protocolo de coronavirus, pero sí estuvo el base catalán Ricky Rubio, que saliendo desde el banquillo gozó de 24 minutos en los que anotó 8 puntos, ofreció 6 asistencias, capturó 3 rebotes y recuperó un balón.



Por último, los New Orleans Pelicans de Willy Hernangómez volvieron a ganar, esta vez ante Memphis Grizzlies (118-109), y suman ya tres victorias seguidas para alejarse de la zona baja del Oeste. El pívot madrileño logró, en 18 minutos, 6 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón en un partido que decantaron a favor de los locales Williamson (29) y Brandon Ingram (27+12).



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



RICKY RUBIO: 8 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 1 robo.



MARC GASOL: 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.



WILLY HERNANGÓMEZ: 6 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: No jugó.