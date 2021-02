Austria ofrece producir las vacunas rusa o china si logran luz verde en la UE

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Viena, 7 feb (EFE).- Austria está dispuesta a producir la vacuna rusa y/o la china, así como cualquier otra, siempre y cuando obtengan la luz verde para su uso en la Unión Europea, ha asegurado el canciller federal de la república alpina, el conservador Sebastian Kurz.

"Al fin y al cabo, se trata de conseguir lo antes posible la mayor cantidad de vacunas seguras, independientemente de quién las haya desarrollado", subraya el jefe de Gobierno en una entrevista publicada hoy por el periódico alemán "Welt am Sonntag" y reproducida en la cuenta de Twitter de Kurz.

El canciller ya se había pronunciado a favor de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) examine las vacunas de Rusia y China lo antes posible, con la idea de que dé su visto bueno para que la Comisión Europea proceda a autorizar su aplicación en todos los países miembros.

En este contexto, Kurz subrayó el jueves pasado, en un tuit, que no debería haber "ningún tabú geopolítico" en este asunto.

De obtenerse la luz verde para toda la Unión Europea (UE), "Austria intentaría, sin duda, poner a disposición las capacidades de producción de empresas nacionales adecuadas para las vacunas rusas o chinas, al igual que haría con fabricantes de otros países", declaró el político conservador al rotativo semanal germano.

Al mismo tiempo, aseguró que él mismo estaría dispuesto a inocularse con cualquier fármaco que haya sido aprobado por la EMA.

"Lo único que cuenta para las vacunas es su eficacia, seguridad y la rápida disponibilidad, y no las batallas geopolíticas", afirmó.

Kurz calificó de "subóptimo" el actual suministro de vacunas en la UE por los retrasos en las entregas de los fármacos aprobados debido a problemas de producción, pero también atribuyó el lento proceso a la EMA, pues considera "problemática la burocracia y la lentitud con la que trabaja".