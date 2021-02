Así ha sido el reencuentro entre Ana María Aldón y Michu

01/01/1970 MICHU Y SU HIJA LLEGAN A MADRID PARA ESTAR MÁS CERCA DE JOSÉ FERNANDO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Tras la polémica entrevista de Michu en una conocida revista de nuestro país, Michu y Ana María Aldón se reencuentran en el plató de 'Viva la vida'. Con lágrimas en los ojos, la madre de la hija de José Fernando le agradeció publicamente el apoyo incondicional que Ana María Aldón le ha dado en todo este tiempo. "Agradecerte públicamente, has estado ahí cuando lo he necesitado, sabes que la situación que he estado viviendo no es fácil y siempre he tenido tu apoyo"Preocupada por la repercusión que pudieron tener sus palabras, Michu explicó: "Como salió esta entrevista, que sabes lo que hay, tenía la necesidad de que todo el mundo que pregunta por mi relación contigo sepa que eres muy buena persona, muy generosa, muy humilde, muy trabajadora y luchadora ya se sabe, pero en todos los sentidos, en público y en privado, te estoy muy agradecida".Visiblemente emocionada e intentando retener las lágrimas, Ana María dejó claro que no necesitaba el reconocimiento público: "Yo te lo agradezco pero no era necesiaro. Lo que se hace de corazón no hace falta que trascienda más allá, se hace porque no eres tu sola, hay una niña que es una bendición. En la situación que tú te encuentras, decirte que no estás sola, cuando necesitas ayuda hay que ofrecértela, es nuestra niña también".