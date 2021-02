Arranca la segunda vuelta, con Oporto y Benfica sometidos al Sporting

Lisboa, 7 feb (EFE).- La segunda vuelta de la Liga Portugal arranca este domingo tras diecisiete jornadas en la que el Sporting, que no partía como favorito, ha logrado someter a Oporto y Benfica a base de un fútbol muy trabajado bajo el método de Rúben Amorim.

Este primer asalto deja un nombre propio, Pedro Gonçalves "Pote", el centrocampista más goleador de las principales ligas europeas que encabeza la clasificación de máximos anotadores con 14 dianas, el doble que delanteros de la talla del suizo Seferovic o el iraní Taremi.

La décima octava jornada arranca esta noche con uno de los choques más destacados del campeonato, donde el Braga de Carvalhal -tercero con 36 puntos- recibe a "los dragones" de Conceiçao, que ocupan la segunda plaza con 39 puntos, a seis del líder.

El conjunto de "los guerreros del Miño" celebra este año el centenario de su club y quiere erigirse como uno de los equipos lusos que lucha por la Liga.

De momento, está a 9 puntos de un Sporting que le ha "robado" su mejor delantero, el luso Paulinho, por lo que el español Abel Ruiz, formado en La Masía, tendrá la oportunidad hasta final de campaña de convertirse en uno de los referentes ofensivos del Braga.

Mañana lunes, un Benfica en crisis -cuarto a 11 de líder- que "tiró la casa por la ventana" en el mercado de fichajes de verano recibirá al Famalicão del magnate israelí Idan Ofer.

El Benfica, a pesar de las incorporaciones ofensivas del uruguayo Darwin Núñez o del alemán Waldschmidt, no acaba de encontrar el tono de juego y su técnico, el popular Jorge Jesús que aún está convaleciente de covid-19, es cada vez más cuestionado por la falta de resultados, más aún cuando a la primera de cambio fue eliminado de la Champions.

Otro de los equipos que se aferra a entrar en puestos europeos es el Vitória de Guimarães, sexto en Liga con 30 puntos, que en lo que va de 2021 no conoce la derrota y que mañana lunes juega como visitante ante el Belenenses del colombiano Mateo Cassierra, que la pasada jornada logró empatar contra el Oporto.

Mañana también se enfrentarán Farense y Moreirense, mientras que Marítimo hará lo propio contra Santa Clara.

El martes será el turno para el sorprendente Paços de Ferreira, que ha encadenado cinco victorias consecutivas y que comparte la cuarta posición con el Benfica. Recibirá a un Portimonense que necesita un triunfo para alejarse del descenso.

El Tondela de Pako Ayestarán jugará el martes a domicilio contra el Rio Ave y el Boavista (antepenúltimo) recibirá a un Nacional que está en mitad de la tabla.

La jornada se cierra con la visita del líder a Barcelos en el que el Gil Vicente recibirá a un Sporting que aún no conoce la derrota en Liga.

Partidos de la 18ª Jornada

.Domingo, 7 de febrero

Braga - Oporto

. Lunes, 8 de febrero

Farense - Moreirense

Benfica - Famalicao

Marítimo - Santa Clara

Belenenses - V. Guimaraes

. Martes, 9 de febrero

P. Ferreira - Portimonense

Rio Ave - Tondela

Boavista - Nacional

Gil Vicente - Sporting.

Carlos García