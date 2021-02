Ana Soria y Enrique Ponce en el foco de la polémica tras la detención de la joven

MADRID, 7 (CHANCE)



Ayer nos quedamos ojipláticos. Siempre que ha habido alguna noticia sobre la relación de Enrique Ponce y Ana Soria nos hemos quedado sorprendidos sobre todo por la actitud del torero, hacía años que no le veíamos exponerse públicamente de esta manera y pregonar su amor por alguien a los cuatro vientos como lo hace con la joven. Este sábado en 'Viva la vida' se dio una exclusiva que ensuciaba la imagen pública de la pareja y hacía saltar todas las alarmas de cómo se encontraban los dos tortolitos.



Ana Soria se enfrenta a un delito contra la seguridad vial tras conducir sin carnet reglamentario. Ella iba conduciendo el vehículo, mientras el torero estaba sentado en el asiento del copiloto, el problema vino cuando llegaron a una rotonda donde había un control de tráfico. Ante esta situación, ambos se pusieron nerviosos y decidieron intercambiarse los asientos ya que la joven no tiene carnet de conducir.



Al llegar al control policial, Enrique Ponce les ofreció a los agentes su DNI, pero ellos también solicitaron el de Ana Soria porque vieron que era ella la que estaba al volante en el momento de recibir el alto. Comprobaron que no tenía carnet de conducir por lo que fue detenida y llevada a la comisaría.



Según el código civil, Ana Soria se podría enfrentar a una pena de tres a seis meses de prisión, a un multa de entre 12 y 24 meses o realizar trabajos sociales durante 31 a 90 días. Y es que la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos con el comportamiento de la joven ya que no pensábamos que hacía estas cosas y menos acompañada con el torero.



Un nuevo hecho que les sitúa en la polémica y por el cual vuelven a ser noticia. Desde principios de 2020, la pareja ha estado continuamente en la palestra mediática y por su romance y sobre todo por la exposición que han hecho de este públicamente. Aunque todavía muchos no reconocen al torero, parece ser que esto es lo que necesitaba en su vida porque le vemos sonreír de una manera que hacía mucho tiempo no le veíamos.