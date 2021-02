AMP.- Somalia.- Mueren 12 militares somalíes, entre ellos un jefe de Inteligencia, en un atentado en el centro del país

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un atentado ha matado este domingo a un comandante local de los servicios nacionales de Inteligencia de Somalia (NISA) y a otros once acompañantes en el estado de Galmudug, en el centro del país, según ha podido confirmar el portal de noticias Garowe On Line, citando a responsables oficiales.



El comandante ha sido identificado como Abdirashid Abdi y era el responsable para la ciudad de Dhusamareb, la capital del estado y escenario precisamente de las infructuosas negociaciones entre el Gobierno y los estados regionales para desbloquear la crisis política que atraviesa Somalia en la actualidad.



La detonación fue provocada por una mina terrestre que mató a Abdil y el resto de acompañantes de su convoy cuando circulaban por la localidad de Eldhere, a unos 30 kilómetros de la capital. Fuentes de seguridad han confirmado a Voice of America que al menos once militares han fallecido en la explosión, además del comandante de Inteligencia.



La organización terrorista Al Shabaab se ha atribuido la responsabilidad del atentado.



Somalia se encamina a una crisis constitucional tras el fracaso de las negociaciones, que han llevado a un aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para este lunes, en medio de un ambiente político y regional cada vez más crispado, y bajo la amenaza de Al Shabaab, muy activa en el país.