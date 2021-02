Alessandro Lequio recuerda a su hijo, Aless, con una fotografía de New York

17/06/2020 Alessandro Lequio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



El 4 de febrero Ana Obregón colgaba en su perfil una fotografía y un texto que nos llenaba de emoción. Un discurso en contra de las instituciones que no están poniendo los medios de deberían a la investigación contra el cáncer, enfermedad de la que murió su hijo el pasado 13 de mayo del 2020. Son muchas las imágenes que la actriz comparte con sus seguidores y desahogándose públicamente, pero en esta ocasión, ha sido su expareja quien ha querido recordar a Aless Lequio con una instantánea en New York.



Alessandro Lequio, que también está pasando por uno de los peores momentos de su vida al enfrentarse a la muerte de su hijo, ha compartido un recuerdo del 2018, año en el que le diagnostican cáncer al joven, en New York. Además, nos ha resultado de lo más graciosa porque aparte de ver a padre e hijo de lo más unido, en el reflejo del cristal vemos a Ana Obregón haciendo la fotografía desde fuera del restaurante.



Una imagen que demuestra el vínculo tan fuerte que había entre Aless Lequio y sus padres, quienes siempre estuvieron a su lado desde el minuto uno de la enfermedad, hasta el último en Barcelona. Lo cierto es que han sido muy pocas las ocasiones en las que el colaborador de televisión ha reflexionado sobre la muerte de su hijo, ha querido llevarlo por dentro y aunque le hemos visto muy afectado, no ha compartido sus sentimientos públicamente.