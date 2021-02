Alcalde critica a 50 Cent por su concierto con gente sin mascarillas

En la imagen el rapero 50 Cent. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

St. Petersburg (Florida, EE.UU.), 7 feb (EFE).- El alcalde de St. Petersburg, Rick Kriseman, criticó al rapero 50 Cent, porque éste realizó una gran fiesta sin mascarillas.

A través de su página de Twitter, Kriseman, publicó: "No es así como deberíamos celebrar el Super Bowl. No es seguro ni inteligente. Es estúpido. Vamos a analizar esto muy de cerca, y puede terminar costándole a alguien mucho más que 50 centavos".

Kriseman, siguiendo la línea de las autoridades de salud, tomó la posición de celebrar el Super Bowl LV, que se disputa esta noche en el Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), entre los Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers, de manera responsable.

Los expertos en Salud dijeron incluso que el Super Bowl LV podría ser un "Súper Propagador" del coronavirus si no se toman las medidas de precaución que desde hace poco menos de un año se han estado implantando.

Este fin de semana se celebraron varias fiestas llenas de gente en Tampa como si no hubiera una pandemia ha sido visto como algo "frustrante" y "desolador" para todo el personal sanitario que lucha contra el coronavirus, que en Estados Unidos ya ha costado la vida a más de 460.000 personas.

El tuit del alcalde Kriseman fue en respuesta a las imágenes de la fiesta que mostraban una gran multitud y pocos invitados con mascarillas en un hangar del aeropuerto en St. Petersburg publicadas por TMZ.

Steve Aoki tocó en una concurrida fiesta en WTR Bar & Grill en The Godfrey presentado por Dave Portnoy y Barstool Sports y el super club E11EVEN con sede en Miami.

La policía de Tampa le dijo al canal 8 de noticias locales que la escena allí y en otras fiestas "fue increíblemente decepcionante".

Nos dijeron que los invitados tenían que pasar por máquinas de alta tecnología que buscaban síntomas comunes del coronavirus.

"Creo que planearon tanto como fue posible", dijo una fuente. "Durante toda la noche, los DJ le decían a la gente que se acordara de ponerse las mascarillas".

En otras partes de Tampa, las fotos mostraban el vecindario de Ybor City lleno de cientos de juerguistas, muchos sin tapabocas.