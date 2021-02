Fans arrive for Super Bowl LV

Start: 07 Feb 2021 21:30 GMT

End: 07 Feb 2021 23:42 GMT

TAMPA, FL - Fans arrive at Raymond James Stadium in Tampa, Florida for Super Bowl LV.

SCHEDULE:

2330GMT - Start of game

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Sports

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com