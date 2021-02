124-108. Embiid vuelve a superar la barrera de los 30 puntos y los Sixers ganan

Fotografía de archivo del pívot Joel Embiid de los Sixers de Filadelfia. EFE/CJ GUNTHER/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 6 feb (EFE).- El pívot camerunés Joel Embiid consiguió 33 puntos y nueve rebotes con los Sixers de Filadelfia, que superaron 124-108 a los Nets de Brooklyn.

Los Sixers (17-7), líderes de la Conferencia Este, han ganado cinco de los últimos seis partidos.

Embiid superó los 30 puntos por octava vez en nueve partidos y sigue como candidato al premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

El alero Tobías Harris consiguió doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes y el base australiano Ben Simmons que volvió con el equipo tras perderse el partido anterior también logró doble-doble de 16 tantos, 12 rebotes y ocho asistencias.

Por los diezmados Nets, el escolta James Harden tuvo un doble-doble de 26 tantos, 10 asistencias y ocho rebotes como director del ataque.

El escolta reserva Landy Shamet aportó 22 puntos como segundo máximo encestador y el alero Joe Harris encestó 14 tantos.

Brooklyn no contó con las estrellas, el base Kyrie Irving y el alero Kevin Durant.

Irving está día a día con un esguince en un dedo de la mano derecha, y Durant será baja por una semana debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA.

Se espera que Durant se reincorpore al equipo el próximo viernes, de acuerdo a la información ofrecida por el entrenador de los Nets, el canadiense Steve Nash.

En una extraña escena el viernes contra los Raptors de Toronto, la estrella de los Nets no estaba disponible para comenzar, ingresó como reserva por primera vez en su carrera de 867 partidos y luego fue retirado en el tercer cuarto al estar en seguimiento por contacto cercana a contagiado de Covid-19.

Durant tuvo tres pruebas Covid-19 negativas en un período de 24 horas, pero alguien con quien interactuó el viernes por la tarde tuvo una prueba no concluyente, de ahí el razonamiento para mantener a Durant fuera al comienzo del juego.

Cuando esa prueba finalmente dio positivo, la NBA sacó a Durant de la cancha.