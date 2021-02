103-109. Adebayo y Butler aportan sendos dobles-dobles y dan triunfo a Miami

En la imagen el pívot Bam Adebayo. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 7 feb (EFE).- El pívot Bam Adebayo y el alero Jimmy Butler aportaron sendos dobles-dobles que ayudaron al Miami Heat a llevarse la victoria del Madison Square Garden tras ganar este domingo por 103-109 a los New York Knicks.

Adebayo hizo valer su poder como líder del juego interior y acabó con 24 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias, recuperó un balón y puso un tapón como líder del Heat (9-14) que ganó el segundo partido consecutivo después de haber perdido siete de ocho.

Butler, que no tuvo su mejor primer parte, surgió dominante en la segunda y se quedó a las puertas de un triple-doble tras conseguir 17 puntos -12 en la segunda parte-, 10 rebotes y nueve asistencias, que también ayudaron al triunfo del Heat, que el martes recibirán a los Knicks en su campo del American Airlines Arena, de Miami.

El base Kendrick Nunn y el escolta Tyler Herro agregaron 16 puntos cada uno para el Heat, que utilizó su decimosexta alineación inicial diferente en sus 23 partidos.

Nunn salió de titular por tercera vez en lo que va de temporada después que el base esloveno Goran Dragic tuvo que estar sentado en el banquillo con un esguince del tobillo izquierdo, siendo el último lesionado del equipo de Miami.

El ala-pívot Julius Randle volvió a ser el jugador más completo y líder de los Knicks al aportar un doble-doble de 26 puntos, 13 rebotes y siete asistencias.

Randle acertó 5 de 5 en el segundo cuarto, con tres triples, para 13 puntos, pero el equipo de Nueva York (11-14) no pudo extender su racha de dos triunfos consecutivos al no conseguir los tantos decisivos en la recta final del encuentro.

El alero Reggie Bullock acertó siete triples y anotó 21 puntos como segundo máximo encestador de los Knicks y el escolta reserva Alec Burks acabó con 13 puntos, cinco rebotes y dos asistencias como sexto jugador y tercero de su equipo que tuvo números de dos dígitos.

Butler, como solía hacer durante la carrera de Miami hacia las Finales de la NBA, hizo muchas de las grandes jugadas en la recta final.

El alero All-Star rompió un empate a 94 con un tiro en suspensión y 4:17 por jugarse, además de hacer un par de tiros libres. Después de una canasta de los Knicks, penetró y le dio un pase al pívot canadiense Kelly Olynyk, quien anotó mientras recibía una falta, completando la jugada de tres puntos para poner el marcador parcial de 96-101 que sería decisivo.

Antes, la defensa del Heat limitó a los Knicks a 18 puntos en el tercer cuarto para tomar una ventaja de 77-82 al llegar al cuarto periodo.