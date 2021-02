VÍDEO: Venezuela.- La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el Gobierno anuncia varios cargos contra Juan Guaidó

07/09/2020 El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL VENEZUELA



Guaidó ha tildado de "hostigamiento" las acusaciones



La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), que había instado una comisión especial para investigar a la directiva de la anterior legislatura (2015-2019) --encabezada por la oposición--, ha anunciado que tiene previsto presentar un informe en el que se recogen varios delitos supuestamente incurridos por el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.



Un listado de delitos como "el agavillamiento, delincuencia organizada, traición a la patria, usurpación de funciones, magnicidio, homicidio, intento de golpe de Estado" que "suman más de 200 años de cárcel", según ha asegurado el presidente de la comisión, José Brito.



Juan Guaidó ha rechazado estas acusaciones en su cuenta de Twitter, las cuales las ha tildado de "hostigamiento", "amenaza" y "discurso de odio".



Guaidó anunció el pasado miércoles que va a "reactivar" las acciones en las calles para expresar rechazo al Gobierno de Venezuela desde el próximo 12 de febrero.



"A plena luz del día, en una plaza pública, con nuestra gente, saben muy bien dónde encontrarnos", ha compartido en un tuit que responde a estas amenazas "que son tomadas en serio".



La comisión ha realizado varios ciclos de comparecencias e interpelaciones desde que se anunció su formación el pasado 20 de enero. A raíz de los resultados que arroje la investigación de la comisión, ha explicado la vicepresidenta de la AN, Iris Varela, la justicia podrá determinar las responsabilidades judiciales.



El informe anunciado por Brito será presentando el próximo jueves 11 de febrero en la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el Gobierno de Maduro, mientras que la anterior Asamblea, que controla Guaidó, ha prolongado su mandato al considerar que las elecciones de diciembre no cumplían suficientes garantías democráticas.



