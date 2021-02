Tenis.-Italia deja a España sin final de la Copa ATP

Carreño y Bautista sucumben ante Fognini y Berrettini



Rusia derrota a Alemania y luchará por el título con los transalpinos



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



España ha caído ante Italia en semifinales de la Copa ATP, que se está disputando en Melbourne (Australia), después de que Pablo Carreño y Roberto Bautista cayesen ante Fabio Fognini (6-2, 1-6, 6-4) y Matteo Berrettini (6-3, 7-5), respectivamente, por lo que no podrán repetir la final del año pasado.



De esta manera, Italia y Rusia se disputarán el título de la segunda edición del torneo y se proclamará un campeón inédito, ya que la Serbia de Novak Djokovic, que llegaba a Melbourne como defensora del trofeo tras superar el año pasado a España, no pasó de la fase de grupos.



En una nueva jornada sin el número dos del mundo, Rafa Nadal, convaleciente de problemas en la espalda, la 'Armada' buscó su segunda final consecutiva en una jornada en la que Carreño y Fognini desataron las hostilidades con un partido loco que se decantó del lado del transalpino.



El asturiano, número 16 del mundo y que había ganado los siete cara a cara previos, desaprovechó un 2-0 de salida y vio cómo el italiano, 17 del ranking ATP, reaccionó ganando seis juegos consecutivos minimizando el número de errores no forzados. La misma racha de juegos sirvió a Carreño para igualar la contienda en el segundo parcial, detenido en su inicio por la aparición de la lluvia.



Dos roturas en contra lastraron al español en el set definitivo (4-1), en el que, aunque contestó con un 'contrabreak', no pudo evitar que Fognini se llevase, con una perfecta volea de revés, el duelo en su cuarta bola de partido.



Posteriormente, Bautista tampoco pudo con Berrettini, que con su 3-0 en individuales en esta Copa ATP permitirá a su país luchar por el trofeo. El número 10 del mundo, además, ha vencido durante la semana en Melbourne a tres de los 13 mejores jugadores del ranking ATP sin perder un solo set.



En esta ocasión, el castellonense, que pidió un tiempo muerto médico después del primer set, fue incapaz de romper el servicio de su rival, ante el que ni siquiera tuvo ocasiones de 'break', y sucumbió tras dos quiebres, uno en cada parcial, en una hora y 26 minutos de juego.



Ahora, Italia se enfrentará en la final con Rusia, que se impuso en los dos primeros partidos de las 'semis' a Alemania. Primero, Andrey Rublev remontó a Jan-Lennard Struff (3-6, 6-1, 6-2) para poner el 1-0, y Daniil Medvedev remató la faena tras reponerse también a un primer parcial perdido ante Alexander Zverev (3-6, 6-3, 7-5) en un partido de dos horas y 37 minutos de intensidad.