Puerto Rico.- La Guardia Civil disuelve una manifestación no autorizada de inmigrantes en Gran Canaria

06/02/2021 La Guardia Civil disuelve una manifestación de inmigrantes en Gran Canaria



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)



La Guardia Civil ha disuelto pacíficamente una manifestación no autorizada de inmigrantes en Gran Canaria. Los hechos ocurrieron hoy sábado a las 14.00 horas en la Avenida Roque de los Muchachos, en Puerto Rico.



Los agentes localizaron en la acera de la vía pública a un grupo de unas 30 personas portando pancartas reivindicativas con la inscripción "Queremos solución para los inmigrantes. No queremos ir a Tenerife. No queremos ir a Marruecos. Queremos ir a Barcelona, a Madrid", consignando oralmente reivindicaciones en su idioma.



Ante esta situación y al carecer de autorización administrativa para llevar a cabo dicha manifestación, la Guardia Civil realizó las actuaciones oportunas para la disolución de la misma en un lugar de tránsito público, llevándose a cabo pacíficamente.



Por otro lado, se ha identificado a dos personas que, atendiendo a su ascendencia, pudieran ser los posibles promotores u organizadores de la misma, los cuales serán denunciados administrativamente por la realización de reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas recogido en la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.