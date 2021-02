Protestan contra la violencia en principal puerto colombiano del Pacífico

Buenaventura, Colombia, 5 Feb 2021 (AFP) - Unas 200 personas protestaron este viernes en rechazo a la violencia que azota a Buenaventura, principal puerto de Colombia en el océano Pacífico, inmerso en una sangrienta disputa entre bandas armadas. Los manifestantes bloquearon la vía que conecta a la ciudad con el muelle, para exigir a las autoridades frenar la confrontación y atender las necesidades insatisfechas de esta población en su mayoría negra y pobre del departamento del del Valle del Cauca (suroeste)."En esta disputa (...) terminamos afectados nosotros que somos la población civil. Pero esa realidad la nutren jóvenes que no tienen acceso a oportunidades (...) Esta no es la realidad que nos merecemos", dijo a la AFP Leonard Rentería, reconocido artista y activista, en medio de la protesta."Necesitamos una intervención social real", exigió. Desde diciembre del año pasado, Buenaventura es teatro de una disputa entre miembros de una banda llamada La Local, que se dividió en dos grupos conocidos como Shotas y Espartanos, ahora enfrentados a muerte."Esta guerra de territorio está generando una serie de desplazamientos intraurbanos (...), zozobra, miedo e incertidumbre" en la población, denunció el personero Edwin Patiño, el funcionario local responsable de velar por los derechos humanos.De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), la ciudad de unos 300.000 habitantes registró 22 homicidios en los primeros 29 días de 2021 contra 7 en el mismo periodo del año anterior. Además, se desplazaron al menos 652 personas y otras 13 están desaparecidas.La violencia no es un fenómeno nuevo en el puerto. Desde hace al menos dos décadas bandas armadas se disputan las rentas del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión.Pero la violencia empeoró tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016, según Patiño, debido a que el Estado no tomó el control de los territorios dejados por la insurgencia marxista, lo que facilitó la consolidación de nuevas organizaciones que se disputan el negocio de la coca y la marihuana.Sin embargo, el mayor problema de Buenaventura es que "la oferta delincuencial es mucho más alta que la oferta de oportunidades laborales para los niños, niñas y adolescentes", advirtió Patiño.A pesar de que el distrito portuario mueve el 60% de las mercancías del país, sufre una pobreza que afecta al 41% de su población que es en su mayoría afrodescendiente (88%), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.pho-dl/lv/ll