Pekín pide a Washington que "rectifique sus errores" respecto a China

El director de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi. EFE/EPA/Andrea Verdelli / Archivo

Pekín, 6 feb (EFE).- China consideró hoy que las relaciones entre Pekín y Washington están "en un momento clave" y pidió a Estados Unidos que "rectifique los errores cometidos" en sus anteriores políticas respecto a la potencia asiática y trabajen mano a mano para "mantener el espíritu de no confrontación".

Estas declaraciones se produjeron durante una conversación telefónica mantenida hoy entre el director de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de la que informa la agencia estatal de noticias Xinhua.

"China urge a que EE. UU. rectifique sus errores cometidos durante un periodo de tiempo y trabaje con China para mantener el espíritu de evitación de conflicto y confrontación, respeto mutuo y cooperación, se centre en la cooperación y en solventar diferencias para avanzar en el desarrollo de unas relaciones estables y saludables", indicó Yang.

El diplomático chino pidió asimismo respeto para el sistema político chino, ya que Pekín "continuará con determinación siguiendo el camino del socialismo con características chinas".

Entre las cuestiones abordadas no faltó Taiwán, gobernado de manera autónoma desde 1949, pero que China considera una provincia rebelde que ha de volver a su soberanía, por la fuerza si fuera menester.

Aunque Washington cambió sus relaciones diplomáticas con Taipéi por Pekín en 1979, ha seguido manteniendo intercambios con el país insular, incluidas visitas de alto nivel y acuerdos para la venta de armamento, en aumento durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.

En este sentido, Yang indicó que "Estados Unidos debería acatar el principio de 'una sola China' (por el cual Taiwán quedaría bajo soberanía de Pekín)".

"Los asuntos tocantes a Hong Kong, Xinjiang y Tíbet -agregó Yang- son cuestiones internas de China, y no tolerará injerencias de ninguna fuerza externa".

Asimismo, el diplomático chino instó a EE. UU. a "jugar un papel constructivo en la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico".

A este respecto, Blinken manifestó la intención de Washington de defender, junto a sus aliados, sus "intereses compartidos, y exigir que China rinda cuentas por sus esfuerzos en amenazar la estabilidad en el Indo-Pacífico, incluido el estrecho de Taiwán", así como su "minado" de las normas actuales del sistema internacional.

Según un comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado de EE. UU., Blinken subrayó asimismo que "Estados Unidos seguirá defendiendo los derechos humanos y los valores democráticos" también en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong.

Además, el secretario del ramo "presionó a China a que se una a la comunidad internacional en la condena al golpe de Estado en Birmania".

Las relaciones entre Estados Unidos y China se enquistaron durante el mandato de Trump, quien comenzó una guerra comercial en marzo de 2018, confrontación que luego saltó también al plano diplomático, tecnológico o hegemónico, entre otros.

Algunos analistas esperan que las relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo sean más estables durante el gobierno de Biden. EFE

