Patricia Santamaria, mujer de Carlos Sobera, se deshace en halagos hablando de él

06/02/2021 CARLOS SOBERA Y PATRICIA SANTAMARIA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 6 (CHANCE)



En el calendario de Carlos Sobera el cinco de febrero de este mes era uno de los días señalados en rojo a más no poder. Y es que el presentador de televisión estrenaba la obra en la que es protagonista, Asesinos todos, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Muchos fueron los rostros conocidos que se acercaron hasta allí para mostrarle su apoyo, entre ellos su mujer, Patricia Santamaria, que nos habló de cómo se encontraba tras cumplirse dos años de aquel derrame cerebral que sufrió.



Con una sonrisa de oreja a oreja veíamos a la mujer del presentador acudir al teatro donde minutos más tarde vería a su marido actuar. En cuanto a cómo se encuentra después de cumplirse dos años de aquel derrame cerebral, Patricia nos ha confesado que: "Estoy perfecta, ha sido como una enseñanza de vida, estoy más contenta, más alegre, mas optimista. No hay nada como que te den un pequeño susto para que empieces a valorar las pequeñas cosas un poco más. Y que agradezcas muchísimo todo lo que hacen los sanitarios".



Patricia nos ha desvelado que no tiene un mal recuerdo de aquello, solamente se ha quedado con la enseñanza y el buen trato que recibió por parte de todos los profesionales: "Nada, no me acuerdo de nada. Tengo un recuerdo muy feliz porque me trataron tan bien. La vida hay que vivirla cada segundo porque no se repite. Cada segundo es muy importante y hay que vivirla con la mayor alegría".



Si duda, Carlos Sobera ha sido uno de los hombres más importantes de su vida y se deshace en halagos al hablar de él: "El pobre la verdad, no tendré nunca vida para agradecer la entrega. Si él no hubiera estado allí dándome energía hoy no estaría aquí".