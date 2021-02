Los contagios en Alemania siguen a la baja

EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 6 feb (EFE).- Alemania registró en las últimas 24 horas 10.485 contagios de coronavirus y 689 muertes a causa de la enfermedad, según cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Hace una semana, el número de nuevos contagios había sido de 12.321 con 794 fallecimientos.

El mayor número de muertes se había reportado el 14 de enero con 1.244 y el máximo de contagios el 18 de diciembre con 33.777.

La incidencia semanal se situa ahora en 77,3 contagios por 100.000 habitantes. La incidencia semanal máxima se había registrado el 22 de diciembre con 197,6 contagios por 100.000 habitantes.

El índice semanal de reproducción de la enfermedad es estimado por el RKI en 0,93 lo que significa que 100 infectados contagian a 93 personas.

Las restricciones que rigen actualmente en Alemania tienen como meta intermedia reducir la incidencia semanal a 50 contagios por 100.000 habitantes.

El miércoles la canciller Angela Merkel se reunirá con los jefes de Gobierno de los 16 estados federados para analizar la situación actual y revisar las medidas que rigen hasta el 14 de febrero.

Actualmente los restaurantes y los bares y los comercios no esenciales están cerrados, lo mismo que los colegios y las guarderías que solo ofrecen atención especial a padres que no puedan atender a sus hijos en sus casas por desempeñar trabajos esenciales.

Además, hay restricciones de contacto como la prohibición de reunirse con más de una persona que viva en un hogar diferente.

Pese a la tendencia a la baja en lo que se refiere a nuevos contagios existe preocupación por el efecto que puedan tener las mutaciones del virus.

Por ello, muchos expertos consideran prematuro relajar la mayoría de las restricciones aunque no se descarta que puedan hacerse excepciones en lo relativo a colegios y guarderías.

Desde el comienzo de la pandemia Alemania ha registrado 2.281.094 contagios de coronavirus y 61.833 personas han muerto a causa de la enfermedad. Se calcula de 2.020.280 personas han superado la enfermedad con lo que los casos activos son 198.831.

Un total de 2.153.000 personas han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que se representa el 2,59 por ciento de la población. De ellos 834.398 personas han recibido también la segunda dosis.