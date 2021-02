Los cinco looks de Vicky Martín Berrocal que no querrás pasar por alto

07/08/2018 Vicky Martín Berrocal ha sido una de las invitadas en la gala de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella. La diseñadora ha tenido el placer de presentar la velada junto a Boris Izaguirre y Paloma Lago, algo que para ella es todo un honor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Vicky Martín Berrocal es una de las mujeres más atractivas que tenemos en España, de hecho, no hay nadie que se sepa sacar mejor partido que ella. Su gusto por la moda la llevó a ser una de las grandes diseñadores de trajes de novia en el panorama nacional y cada vez que cuelga en su perfil de Instagram fotografías de los looks que luce, nos deja completamente embobados.



Además de su gusto por la moda, Vicky demuestra tener una belleza sobrehumana que, a nada que se ponga, resalta por encima de todo. Nosotros, hemos seleccionado cinco de sus looks que ha compartido con todos sus seguidores de lo más diferentes y que no podemos dejar pasar por alto ya que nos sacarán de muchos aprietos cuando tengamos una quedada de amigos, un evento, o una cena más formal.



Perfecto para dar un paseo con familiares y amigos, un look total black de pantalón ancho con un abrigo de corte recto color tierra. Todo ello conjuntado con un bolso gran de Christian Dior. Vicky apostó por aquel entonces por lucir la melena suelta con raya en medio y deportivas para ir de lo más elegante y cómodo posible.



Si tenemos un evento en el que hay que ir de etiqueta, Vicky nos enseña este kimono sedoso de color gris con nudo en la cintura que nos fascina. Para este look, la diseñadora optó por sandalias abiertas y un bolso de mano de color negro para dar contraste al conjunto.



Más casual si tenemos una quedada de amigos para merendar o pasar un día divertido, Vicky Martín Berrocal optó por este look en el que predominan unos jeans básicos, jersey fino de cuello alto en tono beige. Todo ello combinado con el mismo kimono del que hablábamos anteriormente pero abierto.



Otro look muy callejero, para ello Vicky se recoge el pelo, se viste con unos pantalones anchos de color blanco y una abrigo largo negro. Bolso colgado en hombro de color negro y la mejor de las miradas que sabe lanzar la modelo a la cámara.



Y por último y no menos importante os traemos este kimono de lentejuelas oscuro, parecido al corte del anteriormente comentado en gris, que Vicky luce con arte y elegancia, combinado con unos tacones del mismo color.