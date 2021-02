Lara Dibildos, deseosa de encontrar de nuevo el amor

16/07/2019 Lara Dibildos confiesa que está soltera y sin ganas de enamorarse EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Muchos han sido los rumores en los últimos tiempos de que Lara Dibildos podría haber encontrado de nuevo el amor, pero parece que solamente han sido habladurías, aunque ella misma nos ha asegurado que está deseando volver a encontrar a un hombre con el compartir su vida. Hemos hablado con ella y le hemos preguntado por estos bulos que se han publicado y nos ha confesado que el hombre con el que se le ha visto: "Es mi compañero de teatro y mi director".



Como decíamos, Lara está deseando volver a enamorarse y pregonarlo a los cuatro vientos, pero parece que no ha encontrado a ese hombre con el que compartir su vida: "Sí, ya me gustaría, si yo estoy deseando contarlo, sino me voy a ocultar". Por lo que parece, la presentadora de televisión cuando encuentre de nuevo el amor, lo pregonará de tal manera que no habrá ninguna duda de si tiene pareja nueva o no, aunque también nos ha explicado que es algo que no le preocupa ya que está volcada en sus proyectos profesionales.



Lara Dibildos, que comenzó su carrera en televisión de la mano de María Teresa Campos, siempre ha defendido a la comunicadora y a día de hoy, lo sigue haciendo a capa y espada: "Teresa es una tía con mucha cabeza y mucho sentido del humor y me alegro de todo lo bonito que le pase, es maravillosa, la debo mucho".