La vacunación en España incorpora las primeras 200.000 dosis de AstraZeneca

EFE/EPA/OLIVIER CHASSIGNOLE

Madrid, 6 feb (EFE).- La llegada hoy a España de 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca, que se administrará a personas de entre 18 y 55 años, podría dar un empuje a la primera fase de la campaña de vacunación que previsiblemente se prolongará hasta marzo.

La de AstraZeneca es la tercera vacuna contra el coronavirus que se administrará en España, tras las de Pfizer y Moderna, y a diferencia de éstas, no se inyectará a mayores de 55 años porque su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en los mayores.

La nueva vacuna llega cuando la incidencia acumulada en esta tercera ola sigue descendiendo, aunque con la amenaza de una nueva variante, la brasileña, de la que ya se ha detectado un caso en Madrid, el primero en España, y el reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad de que la británica puede ser más grave y letal.

A nivel global, la incidencia en España se situaba este viernes en los 750,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una cifra similar a la de mediados de enero, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que no los actualiza durante el fin de semana.

La Comunidad de Madrid amplía una semana, hasta el 15 de enero, el toque de queda a las diez de la noche al igual que la limitación de interacciones sociales en domicilios y el cierre de hostelería a las 21 horas de la hostelería, aunque a partir de esa hora pueden seguir prestando servicios de entrega a domicilio hasta las 00.00 horas.