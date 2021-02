Kiko Matamoros, a las puertas de su nueva casa, nos confiesa que está diseñando los muebles

06/02/2021 KIKO MATAMOROS. MADRID, 6 (CHANCE) Todo aquel que conoce en las distancias cortas a Kiko Matamoros asegura que está viviendo un momento único y especial en su vida al lado de Marta López, que está experimentando un amor que no había vivido en su vida y que está tremendamente enamorado de la joven. Y lo cierto es que, por lo que podemos ver de ellos, es viceversa. Tanto es así que ahora se han mudado a un palacete donde podrán disfrutar del uno y el otro, pero sobre todo vivir el sueño de sus vidas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Todo aquel que conoce en las distancias cortas a Kiko Matamoros asegura que está viviendo un momento único y especial en su vida al lado de Marta López, que está experimentando un amor que no había vivido en su vida y que está tremendamente enamorado de la joven. Y lo cierto es que, por lo que podemos ver de ellos, es viceversa. Tanto es así que ahora se han mudado a un palacete donde podrán disfrutar del uno y el otro, pero sobre todo vivir el sueño de sus vidas.



Le hemos preguntado al colaborador de 'Sálvame Diario' cuando entraba en su nueva casa por el diseño que esta va a tener y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su respuesta, ya que asegura que está diseñando sus propios muebles: "Lo diseño con un amigo que es arquitecto y decorador, él me hace los diseños en 3D, yo le digo lo que quiero y luego los fabricamos".



La pareja, que ya está planeando su boda para este año, está más feliz que nunca con su nuevo hogar. Tanto es así que Matamoros no quiere ni oír el nombre de Makoke: "Me da igual" y en cuanto a su relación con Anita, el colaborador no quiere declarar absolutamente nada: "Hasta luego".



Lo que más nos ha sorprendido es que cuando le hemos preguntado por los planes de boda con Marta López, Kiko nos ha respondido con un humor que vemos impregnado de verdad: "Mira, me levanto y miro para allá y veo la basílica y me dan ganas de irme para allá a casarme". Esperemos que muy pronto nos den noticias de este evento que podría ser uno de los más interesantes de este 2021.