Jugadoras de selección colombiana inconformes con corta duración de la Liga

Bogotá, 5 feb (EFE).- Las jugadoras de la selección colombiana de fútbol expresaron este viernes preocupación por el "inmenso retroceso" de su deporte debido a la corta duración que tendrá este año la liga femenina.

"Nos preocupa el inmenso retroceso en cuanto a la duración de la competición ya que en lugar de evolucionar y tener mayor competencia cada año, se pierde continuidad. Esto impide la visibilidad necesaria para la consecución de patrocinios y clubes interesados en invertir en el fútbol femenino", señalan las deportistas en un comunicado publicado en redes sociales.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza el torneo, informó el martes pasado de que el campeonato de mujeres se realizará entre el 18 de julio y las primeras semanas de septiembre.

Las deportistas agregan: "La Liga profesional es fundamental para los procesos de Selección Colombia en sus diferentes categorías".

Además, aseguran que la Liga es el "escenario principal" para que las jugadoras puedan mantenerse en forma y descubrir nuevos talentos para las diferentes selecciones y es, además, una "plataforma para que tengan opción de jugar en el exterior y adquirir más roce internacional".

Por otro parte, dijeron que llevan 530 días, desde cuando quedaron campeonas en los Juegos Panamericanos de 2019, sin hacer uso de las fechas Fifa para su preparación, a pesar de tener en mente la clasificación al Mundial y otros eventos internacionales como la Copa América.

"No queremos repetir la historia del último ciclo Olímpico, en el que pasamos dos años sin reunirnos y no logramos el cupo al Mundial", puntualizan.

Las jugadoras finalizan la comunicación diciendo que quieren "ser parte de la solución y ponemos a disposición toda nuestra colaboración para lograr la ejecución de cualquier de los proyectos que se han sometido a consideración de la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, o cualquier proyecto nuevo que se ponga sobre la mesa, que propenden por el desarrollo del fútbol femenino a largo plazo".

En Colombia se han disputado cuatro ligas femeninas profesionales que, en su momento, fueron calificadas por los dirigentes del fútbol como "experiencia interesante, pero no productiva".