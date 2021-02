Jenny Llada, apenada por la guerra de Isabel Pantoja con Kiko, manda un mensaje a ambos

06/02/2021 JENNY LLADA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 6 (CHANCE)



Son muchos los rostros conocidos de nuestro país que están dando su opinión acerca del conflicto que hay abierto entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Y es que además de que la artista es conocida por todo el mundo en nuestro país, ha tenido muchas relaciones a lo largo de toda su carrera profesional. En este caso, hemos hablado con Jenny Llada y lo cierto es que se encuentra muy apenada por ver lo que está ocurriendo entre madre e hijo.



"Me da mucha pena porque una madre y un hijo creo que eso no lo tiene que desligar nada, nada. Ni el dinero, ni el trabajo, ni nada. Me da mucha pena, yo soy madre y si me pasa eso a mi no me compensaría nada en el mundo, entonces confío en que esto se arregle porque son madre e hijo" nos ha confesado la actriz.



"Lo que pasa es que veo que ya están tomando medidas muy duras, me da mucha pena, no se quién tendrá la culpa, lo que sí creo que esas cosas se las tendrían que haber guardado para casa y entre ellos, pero me da mucha pena que una madre y un hijo no se hablen, que se denuncien... se ha visto muchas veces, pero más lejano, esto es cómo más cercano y duele, a mi me duele que sea así" terminaba diciendo Jenny Llana.



Como bien sabemos, la actriz es muy amiga de Edmundo Arrocet y nos ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos la expareja de María Teresa Campos: "Pues está fuera en Chile y con todo lo que está cayendo no creo que vena, lo sé por nuestro mánager, que somos amigos desde hace muchos años y sé que está fuera y que está bien, no sé cuándo vendrá, creo que está bien donde está".



Lo que sí que asegura es que volverá, cuando todo esté más tranquilo, a España: "Seguro que sí, a él le encanta España y claro que sí, es un hombre que ha viajado mucho, que le gusta viajar y moverse. No sé el tiempo que estará, pero le veremos". En cuanto a si puede quedar algo de amor entre él y María Teresa Campos, Jenny ha desvelado que: "Yo no se. En el amor es todo tan complicado y tan fácil a la vez. Es tan fácil que lo hacemos tan complicado que a veces yo he terminado una relación por no hablar, por no decir, por no preguntar, por no decir me he equivocado o perdón o gracias... el amor es muy complicado. Yo no se cómo llevar el mío, imagínate...".