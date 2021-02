Irene Rosales recuerda a su madre con un emotivo texto cuando se cumple un año de su muerte

10/04/2019 Irene Rosales, en una imagen de archivo, prefiere no pronunciarse sobre su relación con Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Este sábado 6 de febrero se cumple un año desde que la familia de Irene Rosales se despedía por última vez de la matriarca, su madre, Mayte Vázquez. Después de luchar durante años contra una larga enfermedad perdía la batalla y todos sus hijos y nietos lloraban su partida. Desde entonces, hemos visto a la colaboradora de televisión recordarla en numerosas de ocasiones, muchas de ellas públicas, en las que ha confesado todo el amor que sentía hacia ella.



Hoy, la mujer de Kiko Rivera ha querido recordarla en sus redes sociales con un emotivo texto que nos ha partido el alma ya que vemos a la colaboradora triste, recordando aquel último día de vida de su madre: "Un año de la última vez que pasamos la noche juntas. Imbécil yo, que no me lleve toda la noche abrazada a ti besándote y diciéndote lo mucho que te quiero".



Lo cierto es que Irene Rosales ha confesado este sentimiento tan profundo con todos sus seguidores cuando se cumple un año de la muerte de su madre, y aunque ella misma no se lo crea, estamos completamente seguros de que Mayte se fue de este mundo sabiendo todo lo que la quería ella, Kiko Rivera, y sus demás hijos. Como ya ha confesado muchas veces públicamente el dj, su suegra era una persona muy importante en su vida porque era quien le escuchaba y le apoyaba cuando más lo necesitaba.



Sin duda, Mayte Vázquez era un ser de luz que estaba ahí para todo aquel que le necesitaba, incluso para su marido, quien también sufría una enfermedad cuando ella se marchó. No son buenos tiempos para Irene Rosales que, en menos de un año ha tenido que enfrentarse no solo a la muerte de su madre, sino también a la de su padre hace pocos meses.