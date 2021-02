India.- Nueva Delhi se pone en alerta máxima mientras los agricultores del país comienzan un bloqueo de tres horas

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Decenas de miles de agricultores indios han cumplido con sus promesas y comenzado este sábado a bloquear durante tres horas las carreteras del país en un nuevo episodio de la pugna que mantienen con el Gobierno para que retire tres polémicas leyes de reforma agraria.



De momento no se tiene constancia de serios incidentes aunque 30 personas han pasado ya a detención preventiva, según informa la cadena NDTV. Responsables locales informan de cortes de carreteras en 33 lugares en 15 distritos, incluidos Sangrur, Barnala y Bathinda en Punyab.



La capital del país, Nueva Delhi, se encuentra ahora en alerta máxima, con una decena de estaciones de metro cerradas y un extraordinario despliegue policial en los límites de la ciudad, donde se encuentran apostados muchos de estos agricultores.



Ello sucedea pesar de que los manifestantes, que han comenzado a bloquear carreteras en el estado contiguo de Haryana, han dicho que no pondrían bloqueos en Delhi, donde un grupo de manifestantes protagonizó actos violencia y vandalismo el 26 de enero, el Día de la República de India.



Un gran número de agricultores, liderados por sus sindicatos, han estado estacionados desde mediados de noviembre en puntos de las carreteras donde fueron detenidos por la Policía para protestar contra tres leyes agrícolas que facilitan las reglas sobre almacenamiento, comercialización y venta de productos.



El Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, asegura por contra que estas leyes modernizarán el sector agrícola, del que depende más del 50 por ciento de la población de India para ganarse la vida.



Los agricultores rechazan esta versión y aseguran, en su lugar, que las leyes les dejarán vulnerables a las grandes corporaciones y los caprichos del libre mercado.



El Gobierno y los líderes de los agricultores han llevado a cabo varias rondas de conversaciones, pero no han podido lograr un gran avance. Los agricultores han rechazado la última oferta de mantener en suspenso las leyes agrícolas durante 18 meses y continuar las negociaciones.



"Vamos a bloquear los vehículos durante tres horas en un gesto simbólico", ha explicado el líder de Bharatiya Kisan Union uno de los grupos que abanderan las protestas, Rakesh Tikait, a la agencia DPA. "Les daremos agua, comida a las personas afectadas y les explicaremos por qué estamos protestando", añade.