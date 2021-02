Incendio arrasa gran parte del autódromo donde corre el Gran Premio Moto GP de Argentina =(Video)= Buenos Aires, 6 Feb 2021 (AFP) - Un enorme incendio arrasó gran parte del autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia Santiago del Estero (norte), donde está previsto que se realice el Gran Premio de Moto GP de Argentina."Lamentablemente todo el edificio de boxes fue destruido. Ese sector también incluía las salas de prensa, Race Control y salones vip", indicó en un comunicado el Director General del Autódromo de Termas de Rio Hondo, Héctor Farina."Llevará seguramente bastante tiempo el volver reconstruir esa importante área necesaria para las competencias nacionales e internacionales", añadió. Debido a la pandemia del coronavirus, el MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial, anunció a comienzos de año el aplazamiento hasta noviembre del Gran Premio de Argentina, previsto en ese autódromo en abril de este año.Es en este autódromo donde desde hace varios años se corre una fecha estable del Mundial de MotoGP. "Trabajaremos desde ahora para hacer todo lo posible en cumplir con los calendarios que tenemos previstos, inclusive el de la fecha del Mundial de Moto GP de noviembre", señala el comunicado de Farina.Las llamas comenzaron pasadas las 22H00 locales del viernes (01H00 GMT del sábado), pero de momento no se sabe la causa exacta ni el origen. "En total participaron 70 bomberos (...) a las 03H30 (06H00 GMT) el fuego ya había sido controlado y extinguido a cerca de las 04H30 (07H30 GMT)", señaló a la AFP Alfredo García, uno de los jefes del Cuerpo de Bomberos voluntarios de las Termas de Río Hondo, quienes se trasladaron de urgencia para "para enfrentar el voraz incendio"."Lamentablemente las pérdidas en el edificio fueron totales, estamos hablando de un edificio que tiene poco más de 200 m de largo y 40 m de ancho, en los tres pisos", añadió.Durante el operativo, del que participaron un total de 70 efectivos, conjuntamente con dotaciones de bomberos de ciudades vecinas, "solo dos de ellos sufrieron lesiones". Una de las preocupaciones era que los focos ígneos no alcanzaran el Museo del Automóvil, muy cercano al Autódromo, que alberga reliquias invaluables de motos y automóviles."Se logró salvar varios boxes y se logró controlarlo de manera que no avance hacia el Museo del automóvil, uno de los edificios emblemáticos de la provincia", dijo García.El mundial del motociclismo comenzará, como estaba previsto, con el Gran Premio de Catar que se realizará en marzo.ml/gfe