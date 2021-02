Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Almería esquiva el efecto Oltra para ser segundo

06/02/2021 Fuenlabrada - Almería DEPORTES LALIGA



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Almería se asomó este sábado al ascenso directo con el punto que sumó (1-1) ante el Fuenlabrada en la jornada 24 de LaLiga SmartBank, mientras que el Sporting de Gijón goleó (0-4) al UD Logroñés para afianzar el 'Top 6'.



El estreno de José Luis Oltra en el banquillo de los madrileños estuvo cerca de valer tres puntos ante los andaluces, que finalmente sacaron el empate en el minuto 89 por medio de Villalba. En el Fernando Torres se adelantó el conjunto local por medio de Nteka poco antes, aprovechando el jugar con uno más.



Sadiq fue expulsado en el inicio de la segunda parte, por una segunda amarilla más que rigurosa, y el 'Fuenla' confirmó su dominio en el partido. Sin embargo, el Almería fue el último en sonreír con un punto que le vale para colocarse segundo con 46 puntos a la espera de lo que haga el Espanyol este lunes.



En zona de promoción se asentó el Sporting, gracias a un triplete de Djurdjevic en Las Gaunas. Los asturianos, que no ganaban fuera de casa desde octubre, fueron mejores y asediaron la meta rival hasta que fueron llegando los goles. Los de David Gallego suman 40 puntos mientras que el Logroñés, que no tuvo reacción en la segunda parte, se queda con 29 pendiente de que no se acerque la zona roja.



Además, la Segunda dejó este sábado el triunfo del Cartagena ante el Real Oviedo (2-0), con actuación destacada de Rubén Castro, para permitir a los suyos verse fuera del descenso. El delantero canario adelantó a los locales y el VAR anuló en penalti a los visitantes antes del descanso. Aún así, el Oviedo insistió y, en su mejor momento, llegó la sentencia de Cayarga.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 24.



-Viernes.



Albacete - Mallorca 0-1.



-Sábado.



Cartagena - Oviedo 2-0.



Logroñés - Sporting 0-4.



Fuenlabrada - Almería 1-1.



-Domingo.



Girona - Leganés 14:00.



Málaga - Zaragoza 16:00.



Castellón - Mirandés 18:15.



Rayo Vallecano - Tenerife 18:15.



Las Palmas - Sabadell 20:30.



-Lunes.



Ponferradina - Alcorcón 19:00.



Lugo - Espanyol 21:00.