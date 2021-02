Fútbol/Primera.- Previa del Real Betis - FC Barcelona

Betis y Barça regresan a LaLiga tras irse de Copas



BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)



El Real Betis recibe este domingo al FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín, en la jornada 22 de LaLiga Santander, en un duelo entre dos equipos que vienen de disputar la Copa del Rey, con resultados distintos, y que intentarán vencer para acercarse a sus metas domésticas.



Tanto Betis como Barça están bien últimamente en LaLiga, aunque llegan con sensaciones opuestas tras irse de Copas. El Barça sufrió en Granada pero está en semifinales --se medirá al Sevilla--, mientras que el Betis tenía el pase en sus manos, pero el Athletic forzó la prórroga y ganó en la tanda de penaltis.



Así, los de Manuel Pellegrini confían en, centrados ya únicamente en LaLiga, seguir por el camino marcado por el triunfo sobre Osasuna o Celta en sus últimos encuentros en casa. Los béticos, séptimos y al alza, quieren proseguir con esa escalada y, con un triunfo, optarían a dormir ya en zona europea.



Enfrente, no obstante, tienen a un Barça que sigue mejorando y que sí acude con 'subidón' copero. Además, visitarán el miércoles el Sánchez-Pizjuán, y buscan un particular doblete de triunfos ante los dos rivales sevillanos.



Los de Ronald Koeman, que necesitaron la prórroga para remontar al Granada (3-5) en los cuartos de Copa, enlazan cinco victorias consecutivas en LaLiga que han servido para superar al Real Madrid en la tabla, y ponerse segundos pero a 10 puntos de un Atlético de Madrid que aún debe recuperar un partido.



La empresa es difícil pero los blaugranas, si quieren seguir atosigando a los del 'Cholo' Simeone, deben ganar sí o sí en el Villamarín, donde la pasada campaña ya lo hicieron (2-3). Un feudo donde llevan 9 partidos invictos y logrando, salvo en tres ocasiones, el triunfo.



En esta campaña, en el duelo de la primera vuelta, el Barça logró una 'manita' (5-2) con doblete de Leo Messi incluido. El '10', protagonista del culebrón de la temporada por su renovación o salida, está de dulce, más confiado y decisivo, y volverá a liderar a sus compañeros.



No estará en el Benito Villamarín Sergi Roberto, que ha recaído de su lesión previa y vuelve a una lista de bajas formada ya por Gerard Piqué, Philippe Coutinho y Ansu Fati. El Betis, por su parte, tiene además de las bajas ya conocidas las dudas de Marc Bartra y Claudio Bravo, dos exblaugranas.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL BETIS: Joel Robles; Álex Moreno, Víctor Ruiz, Aïssa Mendi, Emerson; Guido Rodríguez, Canales; Joaquín, Fekir, Rodrigo; y Loren.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Messi y Griezmann.



--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño).



--ESTADIO: Benito Villamarín.



--HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.