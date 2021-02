Fútbol.- Zidane: "Hemos ganado con personalidad y carácter"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy satisfecho" tras la victoria ante el Huesca (1-2) este sábado y explicó que lograron tres puntos "importantísimos" gracias a la "personalidad y el carácter" de sus jugadores.



"Era muy importante sumar aquí, sabemos las dificultades que existen últimamente y por ese motivo es una buena victoria. Son tres buenos puntos, jugamos con carácter y lo más importante era sumar. Continuamos con lo que hacemos y hay que seguir poco a poco", indicó Zidane en rueda de prensa.



"¿Ganar así? Sí, me da más satisfacción, jugar con 1-0 en contra no es fácil nunca, tuvimos dificultades durante cinco minutos pero siempre pensamos que podíamos cambiar el resultado y ganamos con personalidad. Es un resultado importante porque hemos remontado de esta manera", añadió 'Zizou', que volvió este sábado al banquillo tras superar el coronavirus.



Preguntado por su 'enfado' en la previa al partido contra el Huesca, el técnico merengue no quisó volver al tema y contestó con una valoración del partido, repitiendo su primera respuesta. Además, Zidane recordó que seguirán "peleando" porque "esto es muy largo y queda mucho".



Además, el francés entiende que es "normal" que hayan sido superados al principio por su rival. "Es cierto que no estábamos cómodos, empezamos regular pero luego entramos bien durante 20 minutos. Lo importante era ganar y así vamos, poco a poco, esto es el fútbol, tenemos que volver a recuperar la alegría y ser como es el Real Madrid. Hay que tener paciencia, hoy hay que quedarse con lo que hicimos", espetó.



En otras preguntas, Zidane dijo que Sergio Ramos "ahora está tranquilo" tras su intervención de este sábado para solucionar sus problemas de rodilla. "Había que hacerlo porque estaba al límite, pero ya está, la operación salió muy bien y a partir de mañana va a empezar otra vez a recuperarse para intentar estar con nosotros cuanto antes", dijo.



Por último, en relación a Marco Asensio, comentó que le vio "muy bien". "Estoy contento y Marco también. Él ha tenido la lesión pero ya está. Estamos todos contentos con él, sabemos qué jugador es y le pido que siga jugando de esta manera", finalizó.