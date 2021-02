Fútbol.- Varane: "Tenemos que cambiar la dinámica, ganar confianza"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El central del Real Madrid Raphaël Varane se mostró "feliz" por la victoria "importante" este sábado ante el Huesca (1-2) y con sus dos goles para dar el triunfo a los blancos, necesario para "ganar confianza" y tratar de "cambiar la dinámica".



"Era una victoria muy importante, tenemos que cambiar la dinámica, volver a ganar, a ser positivos y ganar confianza. Estoy feliz, hacía tiempo que no marcaba. Siempre intento ayudar al equipo y hoy dos goles", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.



Varane explicó que el equipo debe sacar "carácter" en momentos complicados, como este mismo sábado cuando el Huesca se puso por delante. "Cuando es un momento complicado hay que tener carácter y creer hasta el final. Fui para marcar y entró", apuntó, también explicando su primer gol.



"Hemos sido muy solidarios en los momentos difíciles, no hemos bajado los brazos, hemos seguido con el control, con la intención de ganar el partido. Cuando el Huesca ha apretado hemos sabido sufrir. Es un momento difícil, muchos lesionados, el contexto es complicado, tenemos que aceptarlo. Cuando las cosas son difíciles hay que tener mucho carácter y luchar", terminó.