Fútbol.- Pacheta: "Lo que hacemos nos da para ganar"

06/02/2021



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la SD Huesca, José Rojo 'Pacheta', lamentó una derrota "muy dolorosa" este sábado ante el Real Madrid ya que merecieron puntuar, pero destacó que lo visto demuestra que les "da para ganar" partidos y lograr la salvación.



"La sensación que me deja es que lo que hacemos nos da, esto que hacemos nos da para ganar. Hemos perdido pero hemos tenido ocasiones, control de partido. Nos da para hacer ocasiones de gol y para haber podido ganar el partido. Hemos competido al Real Madrid de tú a tú muchos momentos y hemos estado fantásticos", dijo en rueda de prensa después del 1-2 ante los blancos.



El técnico del Huesca reconoció que es una derrota dura y en detalles, pero que motiva para trabajar. "Dijimos en la previa que hay que estar muy precisos en las áreas y en esos detalles nos ha ganado el partido. Un balón parado, que lo ha hecho muy bien, es el segundo gol del Madrid", apuntó.



"Aprenderemos, las sensaciones son positivas, no es fácil hacerle al Real Madrid el número de ocasiones que le hemos hecho. Hemos perdido en dos detalles que los tenemos que trabajar. Estoy muy satisfecho de lo que estoy viendo. Lo merecido hubiera sido haber sumado", afirmó.



Por otro lado, Pacheta afirmó que ve a su equipo fuerte mentalmente y que piensan ya en el siguiente partido. "Me duele porque veía la posibilidad de puntuar y de ganar, por eso hemos ido a intentar ganar. Cualquier punto a nosotros nos hace mucho bien, no ha podido ser, a por el Sevilla", terminó.